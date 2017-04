Risi na piljenje forme z Rusi in Norvežani

Selektor slovenske hokejske reprezentance Nik Zupančič se niti po pripravljalni tekmi št 4. pred majskim svetovnim prvenstvom elitne divizije ni odločil o končnem seznamu potnikov na šampionat v Parizu, zato na zaključne priprave v St. Peterburg pelje 26 igralcev. Risi so v Egni ali Neumarktu pri Bolzanu premagali izbrano vrsto Italije, prav tako članico elitnega razreda, s 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Za Slovenijo so zadeli Miha Verlič dvakrat (28. in 60.), Jan Urbas (49.) in David Rodman (54.), z odličnimi obrambami se je izkazal Gašper Krošelj. »V prvih dveh tretjinah je bilo absolutno preveč izključitev v našem moštvu. Ne bi se sicer spuščal v sodniške odločitve, toda nekaj naših prekrškov je bilo neumnih. V tem elementu se moramo popraviti, saj na svetovnem prvenstvu ne bomo uživali tega lagodja, da bi nam tekmeci ob izključitvah omogočili, da bi se uspešno obranili z igralcem ali dvema manj. V zadnji tretjini je bilo precej bolje, plošček smo večkrat poslali proti vratom. V prvih dveh tretjinah smo imeli sedem strelov, v zadnji pa šestnajst. S tem smo tudi dosegli zadetke, ki jih potrebujemo, in prišli do razlike,« je dogajanje na ledu na kratko komentiral Zupančič, ki je s seznama nazadnje črtal napadalca Andreja Hebarja in Gregorja Koblarja, med italijanskim testom pa so doma počivali vratar Luka Gračnar ter branilca Matic Podlipnik in Aleš Kranjc. Razveseljivo je to, da je po poškodbi palca spet igral član udarnega napada Robert Sabolič. »Vidi se, da Robert dolgo ni igral na tekmi, ob vrnitvi je še opazen strah pred kontaktom, mislim pa, da je dobro ulovil ritem igre in začutil tekmovalni naboj. V kratkem bi lahko celotna peterica z njim dobro delovala,« meni šef risov, ki jih zdaj čakata še preizkušnji z Norveško v petek in selekcijo Rusije do 25 let v soboto. »Dobrodošlo je, da se umaknemo iz domačega okolja in se v miru pripravimo na prvenstvo. Zadnje tekme so pokazale nekaj slabosti, ki jih bomo morali odpraviti. Upam, da bosta zadnji pripravljalni tekmi v visokem ritmu, saj se bomo le tako pripravili na vse, kar nas bo čakalo na svetovnem prvenstvu,« je dejal Zupančič in o oblikovanju končne postave za SP dodal: »Imamo privilegij, da lahko v St. Peterburg peljemo več igralcev. Načrt je bil drugačen, a smo se odločili, da bomo, ker je še toliko kombinacij in je še nekaj časa, peljali deset branilcev in se tam odločili. Tudi zato, ker bomo malo oddaljeni od vsega in bomo lahko v miru našli pravo kombinacijo.« Že prejšnji teden je selektor razkril, da namerava ob treh vratarjih in trinajstih branilcih v Pariz odpeljati še devet branilcev. Torej bo v Rusiji s seznama predvidoma črtal še eno branilsko ime. Na zaključnih pripravah so vratarji Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič, branilci Klemen Pretnar, Sabahudin Kovačevič, Aleš Kranjc, Andrej Tavželj, Matic Podlipnik, Miha Štebih, Jurij Repe, Mitja Robar, Luka Vidmar, Blaž Gregorc ter napadalci Rok Tičar, Jan Muršak, Robert Sabolič, Žiga Jeglič, Žiga Pance, Aleš Mušič, David Rodman, Boštjan Goličič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Jan Urbas in Miha Verlič.



V Kölnu in Parizu



Svetovno prvenstvo elitne divizije bo od 5. do 21. maja v Kölnu in Parizu. Slovenija bo igrala v predtekmovalni skupni B v francoski prestolnici, njene nasprotnice pa bodo Švica (6. maj), Kanada (7.), Norveška (9.), Finska (10.), Češka (12.), Belorusija (13.) in Francija (15.). V skupini A v Kölnu bodo igrale Rusija, ZDA, Švedska, Slovaška, Nemčija, Latvija, Danska in Italija. Naslov svetovnega prvaka brani Kanada.