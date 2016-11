Resna igra proti vsem, da ne bo treba ropotati

LJUBLJANA – Najprej kritika za evropsko rokometno zvezo. Nemčija je prvak stare celine, okronala se je v začetku letošnjega leta na Poljskem, pa mora igrati v kvalifikacijah za naslednje EP leta 2018 na Hrvaškem! V kvalifikacijski skupini 5 je tudi slovenska rokometna reprezentanca, po uvodni zmagi nad Švico v Velenju pa se bodo fantje selektorja Veselina Vujovića jutri v 2. krogu ob 16. uri v Lizboni udarili s Portugalci.



Slovenci so v vročici velenjske Rdeče dvorane v sredo le strli švicarski oreh, igralci in strokovno vodstvo pa se zavedajo, da bo proti Luzitancem potreben drugačen začetni pristop na tekmi, če želijo z evropskega zahoda domov prinesti dve točki. Portugalci so v uvodni tekmi v Wetzlarju s 24:35 izgubili z Nemci, Vujović pa za dvobojevanje z nekdanjo pomorsko velesilo ne računa na krožnega napadalca Mateja Gabra in vratarja Gorazda Škofa. Gaber si je proti Švicarjem natrgal mečno mišico, slovenski selektor pa bo pri rotaciji vratarjev namesto Škofu v Lizboni priložnost za branjenje dal ali Primožu Proštu ali pa Urbanu Lesjaku. »Zagotovo bosta proti Portugalcem v postavi tudi Marko Bezjak in Miha Zarabec, prvi je imel nekaj težav z zglobom, drugi je imel virozo. Oba sta igralca, ki v sistemu, ki ga imamo, veliko pomenita. Proti Švicarjem pa smo videli, da v kvalifikacijah ni lahkih nasprotnikov in da moramo prav proti vsakemu resno igrati. Pri analizah po tekmi pa smo ugotavljali, zakaj je naša reprezentanca odigrala takšnih preveč sproščenih uvodnih 35 minut proti Švici,« je pojasnil Veselin Vujović, ki je ob polčasu tekme v Velenju ob rezultatskem zaostanku pošteno zaropotal v slovenski garderobi. »Vemo, da bo Portugalska verjetno težji tekmec, kot je bila Švica. Pa je vendar že tudi ta pokazala, da je zelo kakovosten nasprotnik. V Lizboni nas bo verjetno pričakala polna dvorana, zelo dobra ekipa, a računamo na dve točki,« pa je nov izpit slovenske izbrane vrste napovedal desnokrilni rokometaš Blaž Janc. Vujovićevi bi s štirimi osvojenimi točkami za uvod naredili že prvi velik korak k EP, iz skupine namreč napredujeta dve najboljši moštvi.

