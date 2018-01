Raje sam poškodovan, kot pa da je Gaber

ZREČE – Slovenska rokometna reprezentanca se v Zrečah pripravlja na skorajšnji nastop na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, naslednjo soboto fante selektorja Veselina Vujovića v Zagrebu že čakajo Makedonci. Je pa seveda odjeknila vest, da se je na treningu huje poškodoval Matej Gaber. Počeno kost v stopalu mu bodo operirali danes v Celju, predvideni rok okrevanja pa so trije meseci. »Ta poškodba je velika nesreča. V veliki meri nam kvari načrte, ne pa tudi ciljev. Gaber je zelo pomemben dejavnik, avtoriteta tako pri sodnikih kot pri tekmecih. Težko ga je nadomestiti, a kogar ni, moramo brez njega. Tu je tudi lažja poškodba gležnja Igorja Žabiča, Jan Grebenc ima povišano temperaturo, čakamo pa tudi na Jureta Dolenca in Nika Henigmana, ki okrevata po operaciji. No, tu pa je ena zgodba ta, kaj pravi doktor, druga pa, kako se počutiš sam, to je za vsakega športnika najpomembnejše,« je pojasnil selektor Veselin Vujović. »Trudim se, da bi bil optimist, takšen človek sem po naravi. Če bi lahko izbiral, pa bi se raje sam poškodoval, kot pa da se je Gaber. V sredini obrambe sem namreč poskušal sestaviti dva para, ki bi se dopolnjevala: en par bi bila Gaber in Borut Mačkovšek, drugi pa Henigman in Blaž Blagotinšek. Ko reprezentanca dobro sestavi sredino obrambe, je vse drugo mnogo lažje. Zdaj je zlomljeno eno krilo, brez Gabra moramo najti rešitev, alternativi naj bi bila Žabič in Matic Suholežnik. Morda bomo v sredino postavili Mačkovška in Henigmana ali pa prakticirali alternativne obrambe z izpostavljenimi igralci. Tudi avtoriteta in igra v napadu krožnega napadalca, dolgoletno igranje z Miho Zarabcem, Markom Bezjakon, Vidom Kavtičnikom in Dolencem je nova težava. Blagotinšek res zelo napreduje, v Veszpremu ima resno minutažo, samozavesten je. V Mačkovška pa imam velikansko zaupanje, postal je steber naše obrambe, tudi v napadu ima zavidljive rezultate. Vedno bodo torej plusi in minusi, in ni vprašanje, kako se začne, temveč konča. Začeli smo slabo, upam pa, da bomo končali dobro,« je nadaljeval Vujović, ki je nekaterim igralcem včeraj za telesno okrevanje namenil tretma v hiperbarični komori. »Bronasto odličje s svetovnega prvenstva nas ne obremenjuje, zavedamo pa se svojih sposobnosti. Iz tekme v tekmo moramo na EP dati svoj maksimum,« ne želi nobenega popuščanja.