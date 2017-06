Rafael Nadal še desetič zmagal na Rolandu Garrosu

PARIZ – Španski teniški igralec Rafael Nadal je desetič v karieri osvojil odprto prvenstvo Francije. Na svojem najljubšem turnirju je igral kot prerojen in v finalu gladko, v treh nizih, premagal Švicarja Stanislasa Wawrinko. Izid je bil 6 : 2, 6 : 3 in 6 : 1. S to zmago bo 31-letni Nadal na ponedeljkovi jakostni lestvici ATP napredoval na drugo mesto, Wawrinka bo tretji, še naprej bo v vodstvu Škot Andy Murray, ki se je na tem turnirju poslovil v polfinalu proti Wawrinki. Na četrto mesto bo zdrsnil Srb Novak Đoković.

Nadal se je z 10. uvrstitvijo v finale Rolanda Garrosa izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Američanom Billom Tidnom, ki sta se do zdaj kot edina 10-krat uvrstila v finale turnirja za grand slam. Federerju je to do zdaj uspelo v Wimbledonu, kjer je zmagal sedemkrat, Tildnu pa na odprtem prvenstvu ZDA, vendar pred skoraj 100 leti, zmagal pa je petkrat, medtem ko je Nadal dobil vseh svojih 10 finalnih dvobojev. Pred današnjim dnem nazadnje leta 2014.