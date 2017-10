Rado selektor, Igor svetovalec, rešen tudi spor s sodniki

LJUBLJANA – Mesec in pol je še ostal do začetka kvalifikacij za svetovno košarkarsko prvenstvo, Slovenija pa novo poglavje košarkarske zgodbe začenja z novim selektorjem. Na to mesto je bil z večinsko podporo članov košarkarske vlade, združene v izvršnem odboru košarkarske zveze, imenovan 44-letni Radovan Trifunović. Zagotovo pa je Trifunović med vsemi dosedanjimi selektorji najmanj popisan list.

Optimalna rešitev

»Rado Trifunović se je pokazal kot prava oseba, da v negotovem obdobju kvalifikacij za SP prevzame to odgovorno nalogo. Gre za vrhunskega strokovnjaka, ki je bil na zadnjih treh velikih tekmovanjih selektorjeva desna roka. S to rešitvijo in s takim predlogom selektorja smo poleg tega, da krmilo prevzame izjemno kompetentna oseba, našli tudi način, da v trenerski ekipi kot svetovalca zadržimo dosedanjega selektorja Igorja Kokoškova, ki je z veseljem privolil v novo vlogo,« je Trifunovićevo imenovanje argumentiral predsednik KZS v odstopu Matej Erjavec. »Dejstvo, da me je vodstvo Košarkarske zveze Slovenije postavilo na mesto selektorja moške članske reprezentance, mi pomeni zelo veliko in nad to odločitvijo sem počaščen. Hkrati pa se zavedam, da moram kot selektor reprezentance upravičiti zaupanje. Vesel sem tudi dejstva, da bo z reprezentanco še naprej sodeloval Igor Kokoškov, ki bo opravljal vlogo svetovalca, in da bomo vsi trije pomočniki, ki smo bili na zadnjem evropskem prvenstvu, sodelovali tudi v bodoče,« se je na imenovanje odzval Trifunovič, ki se v teh dneh mudi v ZDA na strokovni izmenjavi na univerzi UCLA.

Prva liga dela

Spor med svetovno košarkarsko zvezo Fiba in evroligo jo je zagodel tudi Sloveniji. Zaradi Fibine ideje, da bodo kvalifikacije kar med tekmovalno klubsko sezono, bo večina reprezentanc nastopila v zdesetkanih postavah. Za nameček je ta terminski plan Sloveniji vzel še selektorja. Igorju Kokoškovu je bilo jasno, da mu njegova NBA-ekipa Utah Jazz ne bo namenila meseca dni (ne)plačanega dopusta, da bi odpotoval v Evropo in vodil Slovence. Zato je morala reagirati KZS, ki je pri izbiri poslušala tudi Kokoškova, ki v Trifunoviću vidi dovolj kapacitete, da nadaljuje njegovo delo. Za nameček pa zveza niti ni imela precej manevrskega prostora. Ob vsem spoštovanju do novega selektorja, a slovenski trenerji najvišjega razreda imajo dobro plačano delo v tujini, zato niti niso bili v konkurenci, da sedejo na klop. Na zvezi upajo, da bo Trifunović nadaljeval njegovo delo. V dveh akcijah se je imel Rado kaj naučiti od Srba, z njim pa ga poleg košarkarskega znanja druži mirnost, s katero je vse okoli sebe okužil prav Kokoškov. Trifunović verjetno ne bo izumljal tople vode. V vsakem hipu bo imel ob sebi tri pomočnike: Aleksandra Sekuliča, Jako Lakoviča (kolikor mu bo pač španski Bilbao dovolil) ter Jerneja Valentinčiča. Da bi bil prehod mehkejši, bo Kokoškov ostal svetovalec in tisti, ki ga Rado lahko vedno pokliče za nasvet.

Bosta odstopila?

V senci izbora novega selektorja se je končal tudi spor med KZS in sodniki. Vsa ligaška tekmovanja se bodo začela ob koncu tega tedna. Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije je namreč podprl predlog predstavnikov združenj klubov in Društva košarkarskih sodnikov Slovenije, da se sklep izvršnega odbora KZS iz maja letos zamrzne oziroma se izglasuje moratorij na izvajanje sklepa do 30. aprila 2018. Sodniki bodo tako v tem obdobju ostali plačani po starem, kar se jim zdi sprejemljivo. Do zaključka naše redakcije še ni bilo jasno, kaj bosta storila predsednik zveze Matej Erjavec in generalni sekretar Rašo Nesterović, ki sta pred dnevi ponudila odstop.