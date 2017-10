Rad bi prepričal Vidmarja, sveti dres tudi za Mesija

LJUBLJANA – Novi selektor košarkarske reprezentance Radovan Trifunović je že pljunil v roke, časa nima na pretek. Danes mora na sedež Svetovne košarkarske zveze (Fiba) romati seznam 24 igralcev, na katere računa v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Pri pripravi spiska mu je pomagal tudi svetovalec izbrane vrste, dosedanji selektor Igor Kokoškov. Sedanji in bivši šef izbrane vrste sta se o zadnjih podrobnostih dogovorila v torek zvečer, ko sta družno obedovala v eni od losangeleških restavracij.

»Seznam je pripravljen. Bomo pa videli, kako bo z igralci evrolige in evropskega pokala. Jaz sem optimist. Res pa je, da bo denimo Španija lažje prenesla številne odpovedi kot mi,« je povedal novi selektor, ki se čez dober teden vrača v Slovenijo. Trenutno je na strokovni izmenjavi na univerzi UCLA v ZDA. Očitno pa selektor ne bo dolgo doma, čaka ga namreč misija Gašper Vidmar. »Po EP je napovedal, da se bo poslovil. Obiskal ga bom, saj sem prepričan, da nam lahko še pomaga,« je odločen Trifunović, ki se zaveda, da bo največ težav Slovenija tudi v prihodnje imela prav pod obročem. Tu naletimo tudi na Alena Omića. Naturalizirani igralec in nekdanji as Laškega in Olimpije je bil letos primoran odstopiti mesto Anthonyju Randolphu, zdaj pa v strokovnem vodstvu spet mislijo nanj. »Alen je član naše reprezentance. Želim si, da bi lahko računal nanj. Mi je pa jasno, da je odločitev, da dobi Randolph prednost pred njim, doživel čustveno. Pa saj to je normalno, da je tako reagiral – kot človek,« Trifunović daje jasno vedeti, da so Omiću odprta vrata. Če do zadnjega trenutka ne bo sporazuma na relaciji Fiba–evroliga, bo Trifunović v kvalifikacijah (prvi tekmec je Belorusija 24. novembra) nastopal brez Randolpha, Luke Dončića (oba Real Madrid), Gorana Dragića (Miami Heat), Eda Murića (Anadolu Efes) in Zorana Dragića (AJ Milano). V evroligi igra tudi Aleksej Nikolič, a se je njegov Bamberg že pred časom odločil, da bo dal proste roke svojim košarkarjem. Za zdaj naj bi bili potrjeni nastopi igralcev, ki se merijo v evropskem pokalu, zato naj bi vendarle prišli na pomoč Klemen Prepelič (Paris), Jaka Blažič (Andorra) in Alen Omić (Hapoel Jeruzalem).

24. novembra je na sporedu uvodna tekma kvalifikacij, v Sloveniji bo gostovala Belorusija.

Med tistimi, ki jih ni bilo na zadnjem evropskem prvenstvu, a lahko pričakujejo vabilo selektorja, so tudi Gregor Hrovat, Jan Kosi, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Luka Rupnik in Žan Mark Šiško. Na seznamu naj bi se upravičeno znašel tudi Blaž Mesiček, ki blesti v novi sezoni italijanskega državnega prvenstva, na zadnji tekmi je v dresu Brindisija prispeval 13 točk. Nekdanji član Petrol Olimpije je dokazal, da je obdobje prilagoditve za njim, v Italiji pa resno računajo nanj. Dobro je na Mesija, kot Blaža kličejo prijatelji, delovala tudi trenerska menjava. Novi trener in nekdanji italijanski reprezentant Sandro Dell’Agnello ne skriva simpatij in naklonjenosti do Mesička, ki ga je v svoji zasedbi že lani hotel tudi tedanji selektor Slovenije Igor Kokoškov.