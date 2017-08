Putina ni dočakal na tatamiju

BUDIMPEŠTA – Pravijo, da gre v tretje rado, vendar Matjažu Trbovcu, dolgoletnemu slovenskemu judoističnemu reprezentantu v kategoriji do 60 kilogramov, ni šlo. Varovanec celjskega strokovnjaka Marjana Fabjana, ki ga je včeraj na svetovnem prvenstvu v Budimpešti vodil starejši brat Igor, je izgubil še tretji medsebojni dvoboj z Muhridinom Tilovovom. Uzbekistanec je bil po lanskih zmagah v finalu velike nagrade v Taškentu in na turnirju za grand slam v Tokiu še tretjič boljši, to pot z metom za vazari (7:0). »Borba je bila zelo podobna tisti iz Tokia. Muhridinu je uspel met, ki je bil spet zelo na meji, nakar se je uspešno branil. Čeprav sem se trudil po najboljših močeh, da bi izničil razliko, se mi na žalost ni izšlo. V takšnih obračunih je treba imeti tudi malce sreče, a meni ni bila naklonjena,« je bil razočaran Trbovc, potem ko se je že po uvodnem krogu poslovil od tekmovanja.

Brat Igor, sicer trener pri najuspešnejšem slovenskem klubu Z'dežele Sankaku, je po dobrem Matjaževem začetku obžaloval (mejno) točko, ki so jo sodniki prisodili 23-letnemu Uzbekistancu, sicer desetouvrščenemu na svetovni jakostni lestvici. Mimogrede: Trbovc, ki bo 11. septembra praznoval 28. rojstni dan, zaseda 38. mesto. »Po tistem metu je bila borba bolj ali manj zaključena. Ker sta bila borca zelo izenačena, je bilo namreč težko nadomestiti zaostanek,« je pojasnil Igor in priznal, da je ob blazinah zagotovo težje voditi brata, ker so navzoča še dodatna čustva. Matjaž je pripomnil, da je po eni strani zagotovo prednost, če mu napotke daje brat, ker ga dobro pozna. »Po drugi strani pa vemo, kako je med brati. Tega se ne da povsem izklopiti. A to ni vplivalo na tokratni rezultat,« je še dejal judoist kluba Z'dežele Sankaku, ki je počakal še včerajšnje slovesno odprtje (v družbi madžarskega premierja Viktorja Orbana si ga je ogledal tudi ruski predsednik Vladimir Putin) in zaključne dvoboje, nakar sta se z bratom odpeljala domov. V dvorani Laszla Pappa se bo danes pod slovensko zastavo boril Andraž Jereb, ki bo poskušal v uvodnem krogu kategorije do 66 kg potrditi vlogo favorita proti Fredericu Adebayu Olympiu iz Toga.