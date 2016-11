Punce vedno držijo skupaj

LJUBLJANA – Rokometašice Krima so krog pred koncem tekmovanja v skupini D lige prvakinj že uvrščene v nadaljnje tekmovanje, jutri ob 19.15 pa jih za konec skupinskega dela čaka gostovanje pri norveškem Larviku. Dvoboj je pomemben tudi zaradi tega, ker se točke prenašajo v drugi skupinski del LP, po tri najboljše ekipe iz skupin C in D bodo namreč tvorile skupino 2 s šestimi klubi. Štirje najboljši nato napredujejo v četrtfinale. Člani skupine 2 so že Győr, Midtjylland, CSM Bukarešta, Larvik in Krim. No, Bukarešta in Győr sta prvak in podprvak zadnje sezone v ligi prvakinj. »Uvrstitev v drugi del elitnega tekmovanja je zelo velik uspeh, smo zelo lepo presenečenje tekmovanja. To je dokaz dobrega dela, čeprav finančni položaj ni rožnat. Smo še vedno v obdobju sanacije. Težak položaj pa igralkam in strokovnemu vodstvu ne pride do živega, delo opravljajo profesionalno,« je najprej pohvale zasluženo trosila Deja Ivanovič, članica izvršilnega odbora Krima.

Tudi trener Uroš Bregar je tik pred koncem prvega dela LP dobre volje. »Ponosni smo na to, kar smo opravili. Larvik sicer dviguje formo, a v dvoboj z njim gremo z optimizmom. Na prvi tekmi, ki smo jo dobili, smo pretekli Larvik, njega preteči pa je velika stvar. Ključ bo znova obramba, tam morajo biti igralke še malce bolj gibljive. Ekipo pa sicer delamo za prihodnost. V drugem delu lige prvakinj želimo kateri od ekip vzeti skalp, v skupini bomo namreč palček. To je tudi dobro, da si ne bomo metali peska v oči, videli bomo, kje smo, kaj je še treba dodati,« je menil strateg ljubljanskih rokometašic. »Punce smo ponosne na ta uspeh, ponosne, da je v ekipi takšna kemija. Finančni položaj res ni rožnat, a punce vedno držimo skupaj,« pa je omenila kapetanka Miša Marinček.