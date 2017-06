Prvič videl odbojko, kakršno si tudi želi

Slovenski odbojkarji se ne ustavljajo. Potem ko so si priigrali zgodovinsko prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo, so na prvem turnirju svetovne lige drugega kakovostnega razreda v Seulu v nizu tekem premagali Finsko, Južno Korejo in Češko, vse s po 3:1. Potem ko se je slovenski selektor po dvoboju s Finci razburjal zaradi izgubljenega niza, dejal je, da so se njegovi varovanci v njem sprehajali po igrišču, pa so odbojkarski fantje proti gostiteljem in Čehom osredotočeni pokazali svojo kakovost. Korejci so torej padli s 3:1 (23, -23, 14, 23), Češka pa ob porazu z istim izidom po nizih s 25:19, 25:21, 23:25 in 25:16. Uspešno je torej opravljen prvi del azijske turneje, drugi turnir svetovne lige bo konec tedna v japonskem mestu Takasaki, tam pa se bodo Slovenci spet udarili s Korejci ter še domačo reprezentanco in Turčijo. Sklepni turnir četverice najboljših v drugem razredu svetovne odbojke, zmagovalec bo napredovala v prvi razred, bo 24. in 25. tega meseca v avstralskem Gold Coastu.



Najbolj učinkovit igralec seulske tekme s Korejci je bil s 23 točkami kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut, po dvoboju je bilo iz izjav iz slovenskega tabora čutiti zadovoljstvo. »Menim, da smo prvič prikazali odbojko, kot jo želim videti pri slovenski reprezentanci. Zelo dobro smo servirali, zbrali kar 21 blokov. Pomembna je bila disciplina v igri. Na začetku tekme nam je spet manjkalo zbranosti, a nam je kljub visokemu vodstvu tekmecev uspelo izničiti razliko in priti do zelo pozitivnega rezultata. Na trenutke imamo dober blok, pa denimo ne deluje obramba. Če nam uspe ubraniti, pa nimamo dobrega nasprotnega napada. Ves čas nam manjka celota. A vseeno sem tokrat lahko zadovoljen,« je prestižno zmago nad azijsko reprezentanco ocenil slovenski selektor Slobodan Kovač. »Začeli smo v krču, saj smo vedeli, da so Korejci močna ekipa. Vzdušje v dvorani je bilo izjemno, na roko nam niso šli niti domači linijski sodniki, a to smo vedeli že pred tekmo. Proti sredini prvega niza smo ujeli ritem, nadomestili ogromen zaostanek in si dokazali, da tudi če toliko zaostajamo, lahko ulovimo tekmeca. Treba je le vztrajati in vsako točko igrati do konca,« je iz Seula sporočil bloker Alen Pajenk. Korektor Mitja Gasparini je korektno tudi ocenil igralno stanje: »Moramo se navaditi na to, da tudi če nasprotnik na papirju morda ni videti zahteven, ni tako. To so zahtevne tekme, zbrani moramo biti skozi celotno tekmo, saj so to ekipe, ki takoj izrabijo dejstvo, da si malce popustil. Pridejo do vodstva in potem je vse težje. V naši igri je še kar nekaj stvari, ki jih bo treba popraviti. Menim, da so še vedno posledica neuigranosti, zadnja dva tedna treniramo na tekmah, saj časa za vadbo praktično ni. Prepričan sem, da bomo tudi to popravili, a moramo biti potrpežljivi.«

Dekleta v dodatne kvalifikacije

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Viani do Castelo na Portugalskem odlično odigrala kvalifikacijski turnir za uvrstitev na svetovno prvenstvo in se z drugim mestom prebila v dodatne kvalifikacije, te bodo od 22. do 27. avgusta. Potem ko je v prvem krogu z 0:3 izgubila z Nemčijo in v drugem s 3:0 odpravila Francijo, je nato s po 3:0 premagala še Estonijo (19, 20, 12) in Portugalsko, nizi so se končali na 18, 19 in 22, turnir na portugalskem severu pa je sklenila s tekmo s finsko izbrano vrsto. »Vsi smo zelo veseli, tekme smo odigrali na visoki ravni in skozi celotna srečanja ohranjali zbranost. Nastop v tretjem krogu kvalifikacij je bil tudi naš cilj,« je bil vesel slovenski selektor Alessandro Chiappini.

Opoldanska tekma



Proti češki izbrani vrsti je bil v areni Džangčung z 21 točkami najbolj učinkovit Slovenec, tudi igralec na tekmi, Alen Šket. Zanimivo, da je Slovenija v tretjem nizu vodila že s 23:19, a je Čehom s šestimi zaporednimi točkami uspel zasuk in zmaga. V četrtem nizu se slovenska klop v eni od akcij ni strinjala s sodniško odločitvijo, pomočnik selektorja reprezentance Dejan Vuličević je zato prejel rdeči karton. »Odigrali smo dobro, stopili skupaj in pokazali najboljšo igro do zdaj. Tekma se je začela že ob opoldanskem času in to se nam je na začetku poznalo. Ni bilo pravega občutka, a smo nato odigrali zelo zanesljivo. Sicer smo storili nekaj napak in v tretjem nizu nasprotniku pustili, da se razigra. Četrti niz smo spet odigrali zanesljivo in brez težav prišli do zmage,« je hladnokrvno analiziral sprejemalec Klemen Čebulj. »Menim, da je bila to naša najboljša tekma na tem turnirju, Čehi so dober tekmec. Morda je škoda tretjega niza, saj smo ga po nepotrebnem izgubili. Ves niz smo bili v prednosti, imeli pobudo, na koncu pa nismo zaključili napadov. Tega si ne smemo dovoliti. A že v četrtem nizu smo odigrali tako, kot je treba, tekmecem nismo dali nobene možnosti in na najboljši možen način končali tekmo,« je bil kristalno jasen tudi organizator igre Gregor Ropret.