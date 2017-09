Prvak evrolige v Stožicah kot spodbuda za sponzorje

LJUBLJANA – Nov teden prinaša tudi v košarkarskih logih prelom starega z novim. Spomin na zlato kolajno na evropskem prvenstvu ne bo šel v pozabo, primat pa prevzema klubska košarka. Lepšega uvoda v sezono si košarkarji Petrol Olimpije ne bi mogli želeti, nocoj ob 20.30 k njim v goste prihaja aktualni evropski klubski prvak Fenerbahče. Trenerski mag Željko Obradović, tudi izjemno dober prijatelj ljubljanskega župana Zorana Jankovića, bo med igranjem v Zadru in obračunom v Beogradu s svojimi košarkarji skočil še do Ljubljane.

Pohvalil ekipo

1 milijon evrov še znaša dolg košarkarjev Petrol Olimpije.

»Vedno je lepo, ko v goste pride taka ekipa. To je evropska klubska veličina, za katero stoji velika armada navijačev. Ekipo vodi vrhunski trener. Prepričan sem, da se bo zbralo precej ljubiteljev košarke. Ok, ne bodo to zdaj avioni in kamioni, kot je bilo to pri reprezentanci, a kljub temu se nadejamo velikega obiska,« se je obiska Turkov razveselil tudi Roman Lisac, ki je pred dobrima dvema tednoma postal direktor Olimpije. »Dela je ogromno, tekočih zadev ne zmanjka,« prizna Lisac, ki se z ekipo v teh dneh ukvarja s prijavami v tekmovanja, direktor pa je tudi v pričakovanju podpisa sponzorskih pogodb, ki bodo klubu olajšali življenje. Lisac je potrdil, da so registrirali vse igralce, ki so jih želeli, saj so poplačali tudi tiste dolgove, ki so bili izterjani na arbitražnem razsodišču (BAT) Mednarodne košarkarske zveze (FIBA). »Enkrat za vselej bi rad opravil s tem minusom Olimpije,« pa pogleduje proti koncu leta Lisac, ki ima v načrtu, da s pomočjo kredita klub pride na ničlo, z novim dotokom denarja (jasno mu je, da bo mogel najti še kakega sponzorja) pa bodo zrasle tudi športne ambicije. Direktor pohvali delo ekipe trenerja Gašperja Okorna, v klubskih pisarnah niso izključene spremembe. Dosedanji direktor Matevž Zupančič uradno ostaja svetovalec klubske uprave.

Udarna peterka : Osemkratni turški državni prvak naj bi tekmo v Stožicah začel z udarno peterko: Jan Vesely, Nicolo Melli, Luigi Datome, Brad Wanamaker, Kostas Sloukas.

Prevetrili zasedbo

»Mislim, da Fenerbahče prihaja v Ljubljano v idealnem trenutku. Hvaležni smo, da so si vzeli čas, da pridejo v Ljubljano. Želim pa si, da pridejo ljudje v dvorano tudi z namenom, da na delu vidijo Olimpijo, ne le evropskega klubskega prvaka,« navdušenja nad tekmo v Stožicah ne skriva trener Gašper Okorn. »Rastemo, ne moremo pa govoriti o optimalni formi. Naša naloga bo, da se približamo vodilnemu kvartetu v ligi ABA. V ligi prvakov bomo avtsajderji, a ne bomo slekli hlač pred nikomer. V Sloveniji se mi zdi, da poskušajo nekateri predstaviti, da je med Olimpijo in drugimi moštvi velik kakovostni prepad. A to ne drži,« je še dodal Okorn. Pred tekmo z najboljšo evropsko ekipo minule sezone pretirane priprave ne bo, zato bosta tudi skavting in analiza tekmeca v duhu pripravljalnih tekem. Po lanski sezoni je Olimpija prevetrila vrste: odšli so Nikola Janković, Brandon Jefferson, Stevan Milošević, Mirko Mulalić in Jure Pelko. V rubriki prihodi lahko delimo košarkarje na dve skupini: povratniki so Erjon Kastrati (iz Krke), Jan Špan (iz Zlatoroga) in Bojan Radulović (iz Sixt Primorske), popolni novinci so branilca Roko Baždim in Taloy Battle ter (krilni) center Jordan Morgan.



Krka v novi preobleki V četrtek zmaje čaka nov obračun: superpokal Slovenije. Dolenjci so prevetrili vrste, saj so vrnili doma vzgojene igralce Maja Kovačeviča, Domna Bratoža, Tima Osolnika in Žigo Fifolta. Temu so dodali izkušena Daliborja Đapo in Marka Jošila.