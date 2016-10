Prva zmaga za Olimpijo

LJUBLJANA – Košarkarji Uniona Olimpije so nocoj premagali Mornar z 81 : 72. Zmaji so v tretjem nastopu v ligi ABA (decembra jih čaka še zaostala tekma s Krko) zabeležili prvo zmago. Po dveh nesrečnih in tesnih porazih so v dvorani Tivoli premagali novinca v regionalnem tekmovanju, črnogorski Mornar iz Bara.

Tekmo sta prelomila Nikola Janković, ki je bil s 23 točkami (met iz igre 9 : 12) in osmimi skoki prvo ime tekme, ter organizator igre Brandon Jefferson, ki je ob 16 točkah (štiri trojke) zbral še pet podaj. Do dvomestnega števila točk sta prišla tudi Blaž Mesiček (11) in Gregor Hrovat (10).

Olimpijo v prihajajočem tednu čakajo kar tri tekme v treh različnih tekmovanjih. V sredo bo začela nastopati v evropskem pokalu, gost v Tivoliju bo Lokomotiva Kuban Krasnodar, v petek bo v državnem prvenstvu gostovala na Polzeli, naslednjo nedeljo v ligi ABA pa v Beogradu pri Partizanu.