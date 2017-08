Prva ovira na poti do kolajne je Poljska

HELSINKI – Besedi tradicija in Poljska gresta z roko v roki. Danes Poljaki začenjajo 29. evropsko košarkarsko prvenstvo, na njih so osvojili že štiri kolajne (tri bronaste, eno srebrno, zadnja sega v leto 1967). Slovenija take tradicije nima, kolajno pa čakamo več kot četrt stoletja. S Poljaki pa nas druži dejstvo, da danes ob 12.45 odpiramo 40. evropsko prvenstvo na Finskem.

Od kod pretijo nevarnosti

Slovenija in Poljska sta v minulih letih odigrali 12 tekem, Poljaki pa so slavili le enkrat – v rednem delu evropskega prvenstva leta 2013, ko si je četa tedanjega slovenskega selektorja Božidarja Maljkovića dovolila blamažo in poraz z 61:71. Zdaj so novi časi, Slovenija je željna prve zmage. »Želim si, da dobro začnemo,« je med pripravami ponavljal slovenski selektor Igor Kokoškov, čigar štab je Poljake temeljito proučil. Dejstvo je, da je to nova Poljska, ki nima več takega poudarka na igri pod obročem, kjer je svojčas vladal centrski dvojec Martin Gortat in Maciej Lampe. »Kljub temu so Poljaki med pripravami pokazali, da gre za zelo kompaktno ekipo, ki ima 10, morda celo 12 enakovrednih igralcev. S klopi redno prihaja Američan A. J. Slaughter, ki dviguje ritem in razigrava soigralce. Z Damianom Kuligom znajo raztegniti tekmečeve obrambe. Pod košem imajo dobrega Przemeka Karnowskega. Zelo dobro zadevajo z razdalje, nevarni so v skoku v napadu,« je nekaj njihovih lastnosti razkril Aleksander Sekulič, pomočnik Igorja Kokoškov.

Selektor Američan

Poljake vodi Američan Mike Taylor, čigar igro krasi precej bogata kombinatorika, s poljsko košarkarsko zvezo pa je pred začetkom evrobasketa še podaljšal pogodbo. Očitno pa v taboru Poljakov vlada super vzdušje – o tem priča video, ki so ga objavili: igralci so s smetano namazali trenerja Taylorja, ki je pred dvema dnevoma slavil 45. rojstni dan. »Menim, da smo zelo dobro trenirali. Tako smo tudi pripravljeni. Pred nami so novi izzivi in obračuni z velikimi ekipami. V Helsinke smo prišli, da bi premagali take ekipe,« je dejal Američan na klopi Poljakov. »Na evropsko prvenstvo prihajamo dobro pripravljeni. Zgrizli bomo parket, želimo napredovati,« je odločen kapetan ekipe, 28-letni Adam Waczynski, ki je od lani član španske Unicaje, v dresu Poljske pa nastopa od leta 2011, ko je debitiral na EP v Litvi. »Slovenijo dobro poznamo, naši trenerji so jih videli pri delu. Ne smemo pa pregoreti v želji, ampak le pokazati, kaj delamo zadnjih nekaj let. Upam, da se nam nasmehne tudi sreča. Pri Sloveniji se vse vrti okoli Gorana Dragića,« opozarja izkušeni Lukasz Koszarek. Poljski mediji ob tem izpostavijo, da so Poljaki do obisti proučili tudi igro Luke Dončića in Anthonyja Randolpha. Ali so to naredili dovolj dobro, bo jasno danes nekaj pred 15. uro.