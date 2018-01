Proti Srbom na zmago

LJUBLJANA – Odštevanja je konec! Slovenija danes s tekmo proti Srbiji ob 18. uri začenja nastop na evropskem prvenstvu v futsalu. Arena Stožice bo polna, sinoči je bilo na voljo še nekaj sto dragocenih vstopnic, ki po res popularni ceni (sedem in pet evrov) čakajo na zadnje srečneže. »To je super. Potihoma sem upal, da bo tako. Zdaj je to realnost. Polna dvorana bo naš šesti igralec. Dejansko bo vse odvisno od naše ekipe. Verjamem, da se lahko tudi na krilih krasne publike pride do četrtfinala, ko bo dvorana pokala po šivih,« se je tudi nekdanji futsal as in ambasador eura Mile Simeunovič razveselil polnih tribun, ki bodo prispevale veter v slovenska jadra.



Ne z glavo skozi zid

Naša reprezentanca še drugič zapored igra uvodno tekmo prvenstva stare celine. Pred dvema letoma jo je Srbija doma odpravila s 5:1. Srbi blestijo v medsebojnih tekmah – od devetih so jih dobili šest, enkrat pa se je obračun končal z delitvijo točk. »Nekaj smo se na teh dveh tekmah vendarle naučili; od prve sekunde je treba igrati pametno in borbeno, ne smemo pa iti z glavo skozi zid,« meni slovenski kapetan Igor Osredkar, ki opozarja na razigranega Mladena Kocića, ki s svojo igro dela razliko. »Misliti moramo nase,« dodaja selektor Andrej Dobovičnik, ki je s svojimi sodelavci pripravil nekaj različic bojnega plana, ki pa ima skupni imenovalec – zmago. »Bistveno bo, da bomo hitro našli primerno mero med prekrškom in agresivnostjo,« selektor napoveduje juriš na Srbe od prve sekunde. »Nismo še pozabili poraza v Beogradu,« sporoča Alen Fetić, ki se spominja, da so se Srbi po tekmi pred dvema letoma veselili s torto. »Vse skupaj je preraslo v pravo rivalstvo,« dodaja Gašper Vrhovec. »Matematika je preprosta: doseči moramo gol več. Prepričan sem, da si bomo ustvarili svoje priložnosti. Pravi pa moramo biti v obrambi,« se odgovornosti zaveda Fetić.



Oslabljeni tekmeci

Oktobra 2016 je Srbija dobila novega selektorja Gorana Ivančića, ki je nasledil legendarnega Aca Kovačevića; ta je ekipo vodil od leta 2007. V ekipi Srbije, ki je v zadnjih desetih dneh ugnala tri tekmece – srbski klub Novo Pazovo, Kuvajt in Francijo, velja pozornost nameniti kvartetu: Mladen Kocić, Slobodan Rajćević, Marko Perić, Miodrag Aksentijević. Zadnjih dveh na današnji tekmi ne bo, ker sta kaznovana, manjkal bo tudi Marko Pršić, ki se je poškodoval na pripravljalni tekmi proti Stari Pazovi. Slovenija bo predtekmovanje sklenila v soboto, 3. februarja, ko se bo pomerila z Italijo.