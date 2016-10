Program za svet, ki ga ni

LJUBLJANA – V Sloveniji je kraljica športov po odstopu Gregorja Benčine na januarskih nadomestnih volitvah z enoletnim mandatom za predsednika Atletske zveze Slovenije postavila Romana Dobnikarja, 6. decembra pa bodo nove volitve za vrhovni položaj. Dobnikar bo znova kandidiral, denimo med svojim predsednikovanjem je vrhunskim atletom in atletinjam na razpolago dal več sredstev, kot so jih bili deležni v preteklosti, to pa mu je z bronastim odličjem na EP vrnil Robert Renner. Skupina Moderna atletika pa je kot svojega kandidata za vrh AZS imenovala Andreja Kociča. Ta je predsednik uprave zavarovalnice ERGO, projekt kandidature za predsednika AZS pa je včeraj tudi predstavil javnosti. »Stanje v atletiki je sicer dobro, veliko je dobro narejenega, a želimo obstoječi položaj še izboljšati,« je zdajšnjega predsednika Dobnikarja med vrsticami pohvalil Kocič. »Ne bo revolucije, imamo pa jasen cilj, po kateri bomo šli postopoma. Atletika je sicer individualni šport, a pri tem je potrebno zagnano ekipno delo,« je nadaljeval. Andrej Kocič je pri predsedniški kandidaturi izpostavil nekaj stvari: množičnost, klube, atlete, trenerje, prepoznavnost in transparentnost Atletske zveze Slovenije, organiziranost in pridobivanje denarja ter dogodke. »Pri klubih sem za policentričnost, pri atletih pa so vrhunski rezultati zelo pomembni, šteje vsaka medalja. To pomeni tudi pridobiti denar in sponzorje, vse je pozitiven začaran krog. AZS s trenutnim proračunom milijon evrov na nekaterih ravneh deluje volontersko, a mora kot dobro uigrana profesionalna ekipa. Zveza ima pri pridobivanju denarja stvari, ki jih določenim podjetjem lahko ponudi. Pri dogodkih želimo še dvigniti vpliv obstoječih tekmovanj v Sloveniji. Želimo si pridobiti močan mednarodni atletski miting, tudi evropsko prvenstvo v mladinski kategoriji bi lahko organizirali. Želimo dodano vrednost za razumen denar. Slovenija tudi potrebuje atletsko ligo. Še enkrat pa poudarjam, da mora biti način delovanja ekipni. Glede denarja pa ni mogoče, da bi ga bilo več za vse,« je teorijo razpredal predsedniški kandidat Andrej Kocič, ki se v preteklosti ni kaj prida izkazal kot predsednik Akademske športne zveze Olimpija.



Preveč idealistično



Da je bilo vse govorjenje le preveč teoretično, praksa pa je nekaj drugega, je dokazal tudi vmesni nastop Alberta Šobe, poslovnega sekretarja ljubljanskega atletskega društva Mass. »Program Moderne atletike je zelo zelo všečen, a preveč idealističen, je za svet, ki ga ni. Tisto, kar je napisano, je preveč v znamenju idealov. Program je odvisen od denarja, moramo vedeti, da je nekdanji predsednik Benčina pustil približno nekaj sto tisoč evrov minusa, ki ga je treba pokriti. Vse se začne in konča pri denarju, v primerjavi z drugimi športi smo reveži. Razdeljevati denar je lahko, pridobivati pa težko. Program je torej skupek želja, ki jih vsi poznamo,« je na podlagi svojih bogatih izkušenj ocenil Šoba. Zveza bo za proračun dobila manj sredstev od Fundacije za šport, zbrati pa bo morala približno nekaj manj kot pol milijona evrov.