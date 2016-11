Profiboks ne zaradi denarja, temveč ženskega ponosa

Dejana Zavca seveda vsi poznamo, boks je spravil na širši slovenski športni zemljevid. Kaj pa Emo Kozin? No, začnimo od tekmovalnega začetka. Obetavna Kozinova je 24. septembra v Mariboru debitirala v poklicnem vihtenju pesti v srednji kategoriji (do 72,6 kg), za uvod pa je ugnala Ino Milohanić s Hrvaškega. Na vrsti pa sta že naslednja boja, 8. decembra bo v Banjaluki prekrižala pesti z izkušeno Edito Karabeg, Nemka, po rodu iz Bosne in Hercegovine, je že dvakrat boksala za naslov svetovne, enkrat pa za naslov evropske prvakinje. Tri dni pozneje pa bo v Ljubljani, v športni dvorani Vojašnice Edvarda Peperka, na gala večeru boksala s Srbkinjo Sanjo Ristić, sicer igralko ragbija. »Verjamem v Emino zgodbo, gremo na zmagi,« je samozavesten njen trener Rudolf Pavlin. »Odlikuje me levi kroše v spodnji predel trupa, to je moja specialiteta in na to se tudi precej zanašam. A dosti uporabljam tudi desno roko, nisem povsem tista tipična levičarka,« nas je s kolekcijo udarcev spoznala Ema Kozin. Doma iz Šmartnega ob Savi je najprej tri leta vadila rokomet pri Krimu, nato jo je oče Janko prepričal, naj gre v borilni šport. »Šla sem v boks in mi je postal zelo všeč,« pove boksarka, ki bo naslednji mesec dopolnila 18 let in ki gre enkrat na teden na vadbo tudi k Dejanu Zavcu na Ptuj. »Je dober človek, bil je odličen boksar. Res te marsičesa nauči, saj daje zelo dobre nasvete,« Mr. Simpatikusa hvali Kozinova, dijakinja četrtega letnika elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije v Ljubljani, namerava pa študirati finančno matematiko.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.