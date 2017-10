Princeska proti skrivnostni Kenijki

LJUBLJANA –Vzhajajoči slovenski boksarski zvezdnici Emi Kozin (11 zmag, 6 s k. o.) se življenje v zadnjem obdobju odvija s svetlobno hitrostjo. Pred slabim mesecem je z zmago nad Gruzinko Elene Sikmašvili postala najmlajša profesionalna boksarka v zgodovini s šampionskim pasom (WBU), zatem je v prvem poskusu opravila vozniški izpit ter začela obiskovati študij finančne matematike na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, jutri zvečer pa se bo v dvorani Tivoli proti Kenijki Florence Muthoni (11 zmag, 5 s k. o., 2 neodločena izida, 5 porazov) borila še za naslov svetovne prvakinje po različici WBF in mednarodno lovoriko združenja WBC v srednji kategoriji (do 72,57 kg). »Živčna še nisem, vsaj v negativnem smislu ne, čutim pa že določeno vznemirjenost. Skoraj vsak dan si vsaj enkrat ogledam posnetek obračuna Muthonijineve z Nemko Jennifer Retzke,« je zaupala 18-letnica iz Šmartnega ob Savi in od daleč ocenila, da je Florence morda hitrejša od nje, a nikakor ne močnejša.

Florence si želi zmagati

»Da bi me nokavtirala, me ne skrbi, paziti moram le, da ne bo zbrala več točk od mene, saj bom zelo razočarana, če bom izgubila,« je poudarila Kozinova, prepričana, da sta s trenerjem Rudolfom Pavlinom skovala zmagovito taktiko proti 14 let starejši Afričanki. »S posameznimi udarci jo bom spodbudila, da se bo odprla, nakar jo bom presenetila z nasprotnimi napadi,« je razkrila Princeska. Muthonijeva, ki je v Slovenijo prispela po 25-urnem potovanju (iz Basla jo je pripeljal Emin menedžer Mirko Skoko), je bila včeraj bolj skrivnostna. »V Evropi sem petič, v Sloveniji pa prvič. Čeprav ni tako toplo kot pri nas, mi je tu všeč, verjamem, da se bom imela lepo. Za dvoboj je težko napovedovati kar koli, sploh pa ne nokavta, ki se zgodi sam po sebi. Bomo videli, kako se bo razpletlo, lahko obljubim le dobro borbo, za katero sem nared. Zanjo sem se tri mesece pripravljala doma v Keniji. Eme (še) ne poznam, ogledala sem si jo na spletu. Seveda si želim zmagati, to si želi vsak boksar,« je dejala 32-letna Kenijka in na vprašanje, v čem meni, da je boljša od Kozinove, odvrnila: »Tega vam pa ne bom zaupala.«

Tudi Fabjan, Stankov, Porčič...

Na prireditvi, ki se bo začela ob 18. uri, bo kar 18 obračunov v boksu, K1 in MMA. Ob težko pričakovanem spopadu med kikboksarjema Miranom Fabjanom in Aleksandrom Stankovom kaže izpostaviti ognjeni krst Denisa Porčiča - Chorchypa v mešanih borilnih športih proti Črnogorcu Nikoli Bečiću, najboljšo slovensko borko v MMA Tajdo Ratajc, ki se bo spoprijela z Amro Okugić iz BiH, in avstralskega boksarskega težkokategornika Marka de Morija (30 zmag, 26 s k. o., 2 neodločena izida, 2 poraza), ki se bo udaril z Madžarom Laszlom Tothom. Kdor ne more priti v Tivoli, lahko borbe za 20 evrov spremlja na spletni strani www.cfc-tv.com.