Prihaja nov selektor, ki bo vrnil Omića?

ISTANBUL – Konec EP v košarki prinaša nove izzive in skrbi košarkarskim zvezam. Evropska prvenstva bodo po novem vsaka štiri leta. Naslednje bo tako šele 2021. Dve leti poprej nas čaka svetovno, gostila ga bo Kitajska. Prav to prvenstvo bo dalo sedem udeležencev olimpijskih iger leta 2020, preostale bomo dobili na kvalifikacijskih turnirjih na leto iger.

Spet Latvija in Ukrajina?

Na velika tekmovanja bo po novem vodila drugačna, predvsem pa daljša pot. Novembra letos se bodo začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo, končale se bodo februarja 2019. Začelo jih bo 32 ekip (osem skupin po štiri), 24 jih bo šlo v zadnji krog, deljeni pa bodo v štiri skupine po šest. Naključje je hotelo, da se bo naša skupina križala s skupino B, v kateri so Latvija, Turčija, Ukrajina in Švedska. Po trije najboljši (skupaj torej 12) gredo na SP, ki se bo končal čez natančno dve leti – 15. septembra 2019. Že zdaj je jasno, da zaradi spora Fibe in evrolige ekipe ne bodo v popolnih zasedbah. Manjkali bodo tudi igralci in trenerji iz lige NBA. "Mislim, da so take kvalifikacije najboljša možna rešitev za košarko. Države bodo imele možnost, da na svojem parketu večkrat na leto gostijo reprezentanco. Tega v preteklosti ni bilo," je Fibi in svojim idejam stopil v bran nekdanji košarkar Zoran Radović, danes pa visoko pozicionirani funkcionar svetovne košarkarske federacije. Na naše vprašanje, kakšne bodo to ekipe, če bodo manjkali asi iz najboljših lig, je odvrnil, da to ni njegov problem. "Priložnost bodo dobili mladi igralci. Zakaj jih ne bo iz evrolige in NBA, pa vprašajte pri njih," nam je odvrnil.

Vrnitev Omića

V dresu Slovenije bodo zagotovo manjkali NBA-jevec Goran Dragić ter evroligaški košarkarji Luka Dončić, Anthony Randolph, Edo Murić in Aleksej Nikolić. Očitno se je Fibinemu koledarju prilagodil pokal Uleb, ki je predvidel premor med 6. in 7. krogom – torej med 15. novembrom in 6. decembrom. Tako bo očitno (!) omogočen nastop Klemnu Prepeliču, Jaki Blažiču, Alenu Omiću (ker ne bo Randolpha, se bo sprostilo mesto zanj!) ter, vsaj na papirju, celo Saši Vujačiću! Slednji je oblekel dres Torina, ki bo nastopal v Ulebu v isti skupini kot Prepelič, Blažič in Jure Zdovc, ki sedi na klopi Cedevite. Omenjene kvalifikacije bodo priložnost tudi za nove obraze in tiste, ki so se na letošnjih pripravah na EP predčasno poslovili. Med te zagotovo spadajo Blaž Mahkovic, Jan Kosi, Miha Lapornik, Luka Rupnik, Gregor Hrovat, Žan Mark Šiško, dodana bodo tudi nova imena. Med njimi naj bi bil na širšem seznamu Krkin krilni center Jakov Stipaničev, ki ga je letos hotel španski Bilbao, a je ostal v Novem mestu, kjer nanj resno računajo. Med tistimi, ki lahko še pridejo na pomoč, je tudi Jaka Klobučar, ki bo igral v Fibinem pokalu eurochallenge. N