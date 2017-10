Pri rosnih 17 že drugič svetovna prvakinja

LJUBLJANA – Pri rosnih 17 letih je s svojo razgledanostjo, trdim delom, šarmom, energičnostjo in jasnimi cilji že vzgled vsem mladim, so zapisali pri Šahovski zvezi Slovenije. No, to je Laura Unuk, šahovska čarobna deklica. Pred tremi leti je v Republiki Južni Afriki postala svetovna prvakinja med šahistkami, starimi do 16 let, zdaj pa je v Urugvaju tej kroni dodala še naslov najboljše na zemeljski obli do 18. leta starosti. Po porazu v 2. krogu je v Montevideu nanizala kar devet zmag, kar resnično kaže na šampionski značaj. "Z besedami se ne da opisati, kako je dvakrat biti svetovni prvak. Že prvič je bil občutek izjemen, drugi uspeh pa je takšen, da lahko o njem le sanjaš," pravi Unukova, ki je bila denimo že 41. na evropskem prvenstvu za članice.

Seveda ni dvoma, da gre za zunajserijski talent, ki obeta da bo 64 črno-belih polj s figurami v prihodnosti še žlahtno zasijalo za slovenske barve. "Šah sem začela igrati pri osmih letih, takrat mi je dedek namreč pokazal šahovske figure. Nad njim sem postala še bolj navdušena in sem se vpisala v šahovski krožek," je začetke opisala naša mlada šampionka. Kako pa, da se je navdušila ravno nad miselno igro in denimo ne nad kakšnim telesno dejavnim športom? "To je zelo zanimivo. Bila sem tudi v drugih krožkih, kot so bili odbojkarski, boksarski in plavalni, a v šahu sem našla veselje. Zmage po tako močni miselni partiji so mi pomenile tako veliko, da sem preprosto morala v to," se je nasmejala Laura Unuk.

