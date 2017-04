Presenečenje: Kličko hoče revanšo

LONDON – Vladimir Kličko je včeraj z Britancem Anthonyjem Joshuo izgubil bitko za naslov svetovnega prvaka, in čeprav je bilo rečeno, da je to njegov zadnji boj, očitno robustni Ukrajinec še ni povsem odločen, da je rekel zadnjo.

Joshuo, ki je na Wembleyju pred 90.000 gledalci osvojil naslov svetovnega prvaka težke kategorije po verzijah IBF, IBO in WBA, je že pozval k revanši.

Da ne gre za govorjenje v tri dni, pove tudi dejstvo, da imata borca to zapisano v pogodbi. »V pogodbi je zapisana možnost revanše. Za povratni dvoboj sem zelo zainteresiran,« je izjavil Kličko po porazu, ki ga je sicer športno priznal, Joshui pa čestital.

Tudi Joshua je dejal, da nima nič proti temu, da bi se znova pomerila, če si Kličko to želi. »Nimam nič proti temu. Če se moj trener strinja s tem, sem odprt za revanšo.« Joshua je sicer po dvoboju izzval Tysona Furyja, ki je pred letom in pol premagal Klička, a so mu kasneje zaradi uživanja drog naslove, ki jih je z borbo osvojil, odvzeli.