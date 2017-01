Premagati Vikinge za napredovanje

Gremo naprej! Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu v Franciji za uvod visoko ugnali Angolo, a danes se bodo z začetkom ob 14.45 morali bosti z nevarnimi in orjaškimi Vikingi. Islandija je namreč v 2. krogu SP skupine B v Metzu tekmica fantov selektorja Veselina Vujovića, ni pa treba na dolgo in široko opisovati, kako kakovostna je nordijska rokometna šola. Saj bi napisali tudi skandinavska, a Islandija je pač otok.



Današnji tekmec Slovenije je mundial sicer začel s porazom, 21:27 je bilo, proti Španiji. Islandija je na tem dvoboju prikazala dva obraza, v prvem polčasu je prevladovala in povsem zasenčila favorizirane Špance, v drugem pa močno popustila in morala podpisati poraz. »Tekma z Islandijo bo veliko bolj zahtevna in izenačena od uvodne z Angolo. Dobro je, da smo zaradi zgodnjega termina naše prve tekme imeli dan in pol za temeljito pripravo. Maksimalno se bomo potrudili, da osvojimo novi dve točki,« pove Urh Kastelic, na svetovnem prvenstvu eden od sedmih debitantov v slovenski izbrani vrsti. No, Veselin Vujović mu je na tekmi proti Afričanom celo dal prednost za branjenje pred izkušenejšim Urbanom Lesjakom. »Selektor Vujović je znan po tem, da daje prednost mladim igralcem. V bližnji preteklosti je, tega ni nihče pričakoval, ponudil priložnost Blažu Jancu in Niku Henigmanu. V času reprezentančnih priprav sem vseskozi zavzeto vadil in si potihoma želel, da bi me uvrstil v ekipo za Francijo. Zdaj so se moje želje uresničile,« je dodal 20-letni in 201 cm visoki vratar mariborskega Branika. »Islandija je neugoden tekmec, gotovo veliko kakovostnejši kot Angola. A tudi mi smo zelo kakovostna reprezentanca in na tekmi z Islandci gremo na zmago,« je svoje misli razkril desnokrilni rokometaš Gašper Marguč.



Pohvale Slovencem



Slovenski rokometaši se zavedajo, da bi se z zmago nad Islandijo že zelo približali preboju v osmino finala SP, tja se uvrstijo štiri najboljše reprezentance iz šestčlanske skupine B. A današnji nasprotniki so znani po tem, da so po vikinško trdovratni, nepopustljivi, srčni in da predaje ne podpišejo zlahka, še posebno ne brez boja. Na prvenstvu v Franciji sicer ni njihovega zvezdnika, poškodovanega Arona Palmarssona, soigralca Gašperja Marguča, Blaža Blagotinška in Dragana Gajića pri madžarskem klubu Veszprem. A kakovosti v islandski vrsti ne manjka. Denimo mladi up Janus Dadi Smarason pa je v napovedi tekme s Slovenci trosil pohvale na račun slovenske vrste. »Slovenija spada med osem najboljših ekip na svetu, večina njenih igralcev nastopa v najboljših evropskih klubih. Če bomo ponovili našo predstavo z uvodne tekme proti Španiji, proti Sloveniji nimamo nobenih možnosti za zmago. Morali bomo igrati zbrano in trdno vseh šestdeset minut. V tem trenutku še nismo optimalno pripravljeni, a upam, da bo naša kombinacija izkušenih in mladih igralcev v nadaljevanju vendarle prikazala svoj pravi obraz,« je navrgel Smarason, 22-letni srednji zunanji igralec izbrane vrste iz dežele vulkanov in gejzirjev.