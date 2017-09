Prakso postavila na glavo

NEW YORK – Odprto teniško prvenstvo ZDA je pri dekletih kar dobro premešalo favorizirane karte in na koncu iz rokava potegnilo presenetljivega asa. Zmagovalka je namreč postala nepostavljena Sloane Stephens; 24-letnica je v finalnem obračunu po vsega uri in minuti igre s 6:3 in 6:0 ugnala Madison Keys in dosegla daleč največji uspeh v karieri.



Stephensova, na prestolu OP ZDA je nasledila Nemko Angelique Kerber, je za zmago prejela 3,7 milijona dolarjev (tri milijone evrov), dve leti mlajša Keysova, obe sta se prvič uvrstili v finale turnirja za veliki slam, pa tolažilni ček v višini 1,825 milijona ameriških zelencev (1,5 milijona evrov). No, s takšno vsoto bi si vsakdo potolažil solze po porazu.



3,7 milijona dolarjev je za zmago prejela Sloane Stephens.

Zgodba Stephensove v zadnjem dobrem mesecu je tudi tolažba za športne nesrečnike. Po poškodbi desnega stopala in januarski operaciji je bila še pred šestimi tedni le 957. igralka svetovne lestvice WTA. »Tudi zame je to neverjetno. Na začetku leta sem imela operacijo. Če bi mi kdo takrat rekel, da bom osvojila odprto prvenstvo ZDA, bi mu rekla, da je to nemogoče,« je presrečna dejala Sloane Stephens. Leta 2013 je bila polfinalistka turnirja za veliki slam v Avstraliji, istega leta je bila v Wimbledonu četrtfinalistka. Po ozdravljenju se je letošnji športni vzpon začel na avgustovskih turnirjih v Torontu in Cincinnatiju, obakrat je bila polfinalistka. Do odprtega prvenstva ZDA je napredovala na 83. mesto lestvice WTA, po zmagi v Flushing Meadowsu pa bo danes že na 17. mestu. Najvišje je sicer segla 21. oktobra 2013, ko je bila enajsta. Madison Keys pa je po prepričljivem porazu, že vso sezono jo tudi muči zapestje, lahko le ugotovila: »To seveda ni bil moj najboljši tenis. A če že moram izgubiti, sem vesela, da je to prav Sloane. Seveda bo morala plačati pijačo.«