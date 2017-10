Povsem presenečen nad Belorusijo

CELJE – Če je kdo otrok rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, je to gotovo Vid Poteko. Ker nekdanji evropski prvaki finančno ne morejo več vštric z drugimi klubskimi velikani, se je Poteko pred to sezono za primeren odškodninski znesek Celjanom preselil k beloruskemu Meškovu iz Bresta. Krožni napadalec je imel v soboto na tekmi lige prvakov v Zlatorogu po (ne)pisanem pravilu trenerja Sergeja Bebeška večjo vlogo v obrambi, v napadu ima glavno besedo Srb Rastko Stojković, po neodločenem izidu pa je Poteko opisal prve mesece rokometnega življenja v Brestu.

»Imamo kakovostno ekipo in igralce, ki so na tekmah sposobni sami prevesiti jeziček na tehtnici na našo stran. Želim si prebiti več minut v napadu, malo jih že dobivam, poleg tega še vedno zdravim poškodbo stopala, ki se vleče že pet mesecev. Doslej sem pri Meškovu z ekipo oddelal le deset treningov. Vozim se na terapije, rehabilitacijo, v času reprezentančnega vikenda konec oktobra bom prišel v Slovenijo, kjer bom opravil še dodatne preiskave. Računam, da bi nato do decembra povsem pozdravil poškodbo,« je Poteko, ki ima z Meškovim triletno pogodbo, najprej udaril po zdravstveni plati. »Priznati moram, da sem bil povsem presenečen, glede na govorice, nad klubsko organiziranostjo Meškova. Namreč na kako vrhunski ravni je. Dobil sem tudi že nekaj klicev iz domovine, kako je v Brestu. Priznati moram, da sem nad njim presenečen, in če bi me kdo vprašal, ali mu svetujem odhod v Meškov, bi mu vsekakor povedal, da se zelo trudijo, pomagajo ti na vsakem koraku. Govori se o tem, da je tu slab zdravstveni sistem, a klubski zdravnik se je denimo zame dogovoril, da sem se vozil na laserske terapije, ki so povsem takšne, kakršne so na voljo tudi v Sloveniji, se pravi vrhunske. Sicer je res, da se je treba odpeljati iz Bresta, a vse se da.

Poleg tega so klubski marketing in finance na vrhunski ravni, klub ima neko vizijo. Že zdaj gradi ekipo za prihodnost, dodal ji bo še nekatere igralce na položajih, za katere meni, da tam še imamo primanjkljaj. Temu primerno bodo opravljene spremembe, namreč da bo iz leta v leto napredek pri ekipi in v rezultatih. Jaz sem že del tega,« je razložil 26-letni član bronaste slovenske reprezentance z zadnjega SP. V Meškovu sicer igra še en Slovenec, Celjan Simon Razgor, a ga v zadnjem času pestijo bolečine v zadnjem delu stegenske mišice.