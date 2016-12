Potrdil šahovsko genialnost

NEW YORK – Na črno-belih poljih nič novega. Norvežan Magnus Carlsen je namreč ubranil naslov svetovnega prvaka v šahu, v New Yorku so sicer po 12 partijah in po neodločenem izidu 6:6 (tako Carlsen kot Rus Sergej Karjakin sta zmagala po enkrat) odločale štiri partije v pospešenem ritmu. V teh je Norvežan iz Tønsberga premagal Rusa s 3:1 in si tako najbolje čestital za šestindvajseti rojstni dan, ki ga je praznoval v sredo, 30. novembra. Čudežni šahovski otrok si je naslov prvič priigral leta 2013 proti Viswanathanu Anandu, kar je bil velik zasuk v šahovskem svetu, saj je bil Indijec pred tem prvak vse od leta 2007. Carlsen je Ananda ugnal še novembra 2014 v ruskem Sočiju, v New Yorku pa je le še potrdil, da je resnična številka ena svetovnega šaha. No, številka ena je bil tudi tokratni nagradni sklad, znašal je približno milijon evrov. Norvežan je bogatejši za 555.000 evrov, 26-letnemu Karjakinu pa bo v žep kapnilo 100.000 evrov manj. Zanimivo, Sergej Karjakin je rojen na polotoku Krim, do leta 2009 je šahiral za Ukrajino, odtlej za Rusijo.



V pospešenih partijah sta Carlsen in Karjakin namesto prejšnjih partij, ki so se v povprečju končale po šestih urah, imela v vsaki partiji na voljo le po 25 minut. Pospešeni šah je pisan na kožo napadalno usmerjenemu Norvežanu, ta je vodilni v pospešenem šahu že vse od leta 2010. Prvi dve partiji sta se sklenili z remijem, nato je Carlsen bolje taktično razmišljal in postavljal figure ter naslednji partiji dobil, s tem pa tudi ubranil krono. No, tudi šahovski rodovi se menjavajo; to je bil prvi boj za naslov svetovnega šahovskega prvaka rodu, znanega po pametnih telefonih. Karjakin je postal velemojster z 12 leti, torej kot najmlajši doslej, Carlsen pa s 13 leti. Norveškega mojstra 64 polj nekateri že primerjajo z legendami Bobbyjem Fischerjem, Josejem Raulom Capablanco in Anatolijem Karpovim. No, še ena legenda Gari Kasparov je bil do leta 2010 Carlsenov trener, zato je Norvežan vedno poudarjal, da mu je prav delo s Kasparovim pustilo bogat pečat in neizmerno znanje. Zanimivo, v New Yorku se je šah za svetovno krono odigral brez dolgoletnega predsednika mednarodne zveze Kirsana Iljumžinova; ruskega milijarderja je vlada ZDA obtožila, da sodeluje s sirskim režimom, izdali so mu prepoved prihoda na ameriška tla.