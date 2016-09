Posel pred reprezentanco

Slovenska košarkarska reprezentanca je odpotovala na Kosovo, kjer jo danes ob 19.30 čaka četrti krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2017. Na letalo se je vkrcalo trinajst igralcev, Zoran Dragić, ki je po zadnji tekmi z Ukrajino zapustil reprezentanco, pa je že v Milanu pri novem delodajalcu Olimpii. »Zoran je pač moral iti in to smo vsi sprejeli z razumevanjem. Vemo, da je Zoran največja okrepitev Milana v tem poletju in da klub veliko pričakuje od njega. Hkrati je italijanski superpokal vedno prvo klubsko tekmovanje v Evropi. Vem, da mu zadnje dni ni bilo lahko, ker je moral oditi, saj je bil s srcem in dušo s to ekipo. A posel je pač posel. Lepo je bilo od njega, da tega ni obešal na veliki zvon, saj bi bilo zagotovo drugače, če bi vedeli, da bo odšel sredi kvalifikacij. Spoštujem njegovo odločitev in mu želim vse najboljše v klubski sezoni, hkrati pa komaj čakam, da naslednje poletje znova zaigramo skupaj,« je dejal Edo Murić. Podobno je povedal tudi Jaka Blažič: »Po tekmi z Ukrajino nam je povedal, da mora v svoj novi klub. Zahvalili smo se mu za vse, kar nam je dal, in mu zaželeli veliko dobrih iger v naslednji sezoni. Težko bo zapolniti njegovo vrzel, saj je Zoran prenašal pozitivno energijo tako na parketu kot zunaj njega, vendar nas je še dovolj v ekipi, da uspešno opravimo kvalifikacije.«



Selektor Igor Kokoškov je priznal, da ni računal, da bo Zoran Dragić odšel sredi kvalifikacij. »Program dela je bil, da vsi ostanemo skupaj do konca. Zoran se je odločil, kot se je, in to spoštujem. Zdaj se moramo osredotočiti na tiste, ki so tukaj in ki morajo pokazati, da znajo igrati tudi brez vodje ekipe,« je dejal Kokoškov. Zoran Dragić, čigar letna plača je predvidoma 700.000 evrov, je bil na uvodnih treh tekmah prvi strelec Slovenije in tretji skakalec. Povprečno je dosegel 17,3 točke in 5,7 skoka na tekmo. Slovenija ima po treh tekmah tri zmage, Kosovo pa tri poraze. Na prvi tekmi v Stožicah je Slovenija zmagala s 45 točkami razlike, a kot poudarjajo slovenski košarkarji in selektor, Kosovo kaže dva povsem različna obraza. Enega v gosteh, kjer izgublja z visokimi razlikami, drugega pa doma, kjer igra pogumno in na krilih izjemnega vzdušja, ki ga pripravijo gledalci.