Poravnajmo račune!

Ni kaj dodati, Slovenija je v polfinalu z igro in načinom, ki navdušujeta. Četrtfinale je bil vrhunski. Ja, vem, hitro se bo oglasil kdo in rekel, kje pa je obramba. Brez skrbi: čeprav je bilo doseženih več kot 200 točk, se je igrala dobra obramba. Predvsem so oboji imeli vrhunski napad! To je bilo organizirano, ampak res organizirano, divjanje, hitra in lepa košarka. Kjer smo mi na koncu zadeli nekaj metov, še zadnjič ušli in zdržali. Naš uvod proti Latviji je bil atomski.

Nisem pričakoval, da bi lahko zdržali v tem ritmu. Latvija se je hitro vrnila. Svoje so dodale tudi naše menjave. Izkazalo se je, da smo tekmo dobili s petimi igralci – Dragićem, Dončićem, Randolphom, Prepeličem in Vidmarjem. Skupaj so dali 100 točk, vsak od njih jih lahko prispeva po 20. Drugi naši košarkarji imajo v napadu bolj epizodne vloge. Naši ekipi gre na roko tudi sistem tekmovanja, ki dovoljuje, da zmaguješ in napreduješ s sedmimi košarkarji. Pred leti takšnega sistema ni bilo. Predvsem pa je bil primeren za ekipe, ki so imele daljšo klop. Danes gre tudi tako, kot gre Sloveniji.

Ob Luki Dončiću in Goranu Dragiću ne pozabimo na Klemna Prepeliča. Ko ni šlo Gogiju in Luki, je s svojo rutino izsilil osebne napake in mirno zadeval proste mete. Prepelič je ob drugih ključni mož iz ozadja, ki lajša delo Gogiju, Luki in Anthonyju. Tekma je bila polna nervoze in umazanih potez. Vložek je bil velik, nihče ni želel izgubiti. Menim pa, da Anthony Randolph ob koncu ne bi smel tako reagirati. Kaj če bi dobil kazen prepovedi igranja v polfinalu? Nehote bi škodoval ekipi, ki ji sicer hoče dobro. Igor Kokoškov je spet opravil izvrstno delo. Pa saj to velja vselej, ko ekipa zmaguje. Vidi pa se, tudi iz naslanjača v Kopru, da ekipa prihaja na tekmo mentalno in fizično povsem pripravljena.



Ali bo to dovolj za Špance, ne vem. So favoriti, a so pokazali proti Nemcem, da so ranljivi. Mi nimamo česa izgubiti. To je ena od naših deviz. Ne smemo se jih bati ali preveč spoštovati, ampak jih napasti v meso. Pod košem so močnejši, naša branilska linija pa je enakovredna, če ne celo boljša od Špancev, s katerimi imamo preveč odprtih računov. Prvega lahko poravnamo danes. Zmagujemo s hitro igro. To Špancem ne ustreza, ko sta v igri brata Gasol. Izkoristimo to!