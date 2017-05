Porabi več vode kot goriva

Nekaj sekund pred uradnim začetkom sezone in prvim letečim startom leta je sredi startno-ciljne ravnine dirkališča F1 v Spielbergu zahrumelo. V en glas je zapelo 14 visokozmogljivih šestvaljnih dizelskih motorjev v posebnih dirkaških tovornjakih, za njimi se je vil gost črn dim in v prvem ovinku se je hrupu motorjev pridružilo še ječanje gum. To je bil prvi ovinek letošnjega evropskega prvenstva v dirkanju s tovornjaki, prestižne serije satelitskih moštev največjih proizvajalcev tovornjakov.



Te dirkaške specialke nimajo veliko skupnega z vlačilci, ki so jih polne slovenske avtoceste. Ni prostora za udobje voznika, prav tako nikogar kaj prida ne briga poraba velikih dizelskih motorjev. Postavljeni so bistveno bližje cesti in so bolj podobni dirkalnemu avtomobilu kot cestnemu tovornjaku. Tudi položaj za volanom je avtomobilski, vozniku pa na dirkališču, kakršno je avstrijsko, zavoljo ogromne količine 5500 njutonmetrov navora zadošča le ena od 16 prestav menjalnika. Roke so torej na volanskem obroču, paziti pa je treba na navihan zadek.



