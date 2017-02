Pol Krima spet v Ljubljani

LJUBLJANA – Rokometašice Krima so drugi del tekmovanja v ligi prvakinj začele z visokim porazom v Győru, kar minus 17 je bilo na Madžarskem. Jutri, tekma bo ob 17. uri na Kodeljevem, pa pri Ljubljančankah gostujejo zadnje evropske klubske prvakinje iz Bukarešte. Krim v skupini s šestimi ekipami lovi četrto mesto in uvrstitev v četrtfinale LP, že trener Uroš Bregar pravi, da bo vsaka točka, glede na stanje v ekipi, vredna zlata. Ljubljanski strateg poleg zaradi kolenske poškodbe odsotne odlične srednje zunanje igralke Elizabeth Omoregie namreč tokrat naj ne bi mogel računati niti na prvo adutinjo med vratarkami, Miša Marinček ima namreč virozo. »Ima 38,5 stopinje vročine, po vsej verjetnosti ne bo nared za tekmo,« je poročal Uroš Bregar, o drugi problematiki pa imel naslednje misli: »Veliko bolje igramo na domačem igrišču, kar me najbolj žalosti, pa je to, da ne morem razpolagati s popolno ekipo. Proti Bukarešti si vsekakor želimo pokazati boljši obraz kot proti Győru. Bukarešta ima zvezdniško zasedbo, vemo, kakšen je njihov proračun. Z njimi se po tem kriteriju ne moremo kosati. A že v uspešnem prvem delu lige prvakinj smo igrali s klubi, ki premorejo višji proračun. V Győru smo tudi videli, da nas nasprotniki zdaj bolj cenijo in spoštujejo, tekma pa je bila po daljšem času tudi prva resnejša,« je trener Krima še navedel nekaj razlogov za neuspeh pri evropskih podprvakinjah. No, Clubul Sportiv Municipal București ali krajše CSM Bukarešta pa je klub, ki v svojih nedrih premore kup vrhunskih rokometašic in tudi nekaj nekdanjih Krimovih članic. Med svojo kariero so namreč nekaj časa v Ljubljani preživele tudi vratarka Jelena Grubišić, španska desnokrilna igralka Carmen Martin, krožna napadalka Oana Manea in švedska zunanja igralka Linnea Torstenson.

