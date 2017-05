Pogovor risov je zalegel, tudi proti Češki na polno

PARIZ – Da se porazi med seboj zelo razlikujejo, je dokazala tudi četrta tekma slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Risi so sicer pričakovano izgubili proti velesili Finski – bilo je 2:5 (1:0, 1:2, 0:3) –, a so z igro zapustili neprimerno boljši vtis kot dan prej proti Norveški, ko so imeli veliko večje ambicije, a so klonili z 1:5. Fantje so se po obupni predstavi temeljito pogovorili, si nalili čistega vina in 24 ur pozneje je spet prevladovalo mnenje, da premorejo dovolj kakovostno igro za obstanek med elito.



»Da, pogovorili smo se. Naj to ostane med nami. Menim, da smo zdaj spet na dobri poti,« je potrdil Rok Tičar, ki je ob Anžetu Kuraltu zatresel finsko mrežo za svoj prvi zadetek na tem SP. »Odlično smo odigrali prvo tretjino, ko smo vodili. Na tem moramo graditi v prihodnje. Prav veseli ne moremo biti, ker nismo osvojili točk, toda bili smo blizu, dobro smo se borili, vsak igralec je prispeval maksimum. Škoda, da so Finci v končnici tekme tako zadevali. Ne bomo obupali, grizli bomo do konca,« napoveduje Tičar pred današnjo tekmo s Češko ob 16.15 in jutrišnjo, najverjetneje odločilno, z Belorusijo. »Prav nič ne smemo kalkulirati in varčevati z močmi. Tudi proti Češki bomo igrali na vso moč in poskušali zmagati. Šele potem pridejo na vrsto Belorusi,« je še dejal Tiki.



Drugi član udarnega napada Robert Sabolič ni mogel mimo odzivov iz domovine po porazu z Norveško, proti kateri so risi iskali že odločilne tri točke za obstanek v elitni diviziji. »Kakor igra ta rod igralcev in kaj vse je že dosegel, nam v Sloveniji nima pravice nihče očitati ene slabe tekme. Na koncu bomo potegnili črto in videli, kako in kaj. Za zdaj imamo dobre možnosti za obstanek. Treba se je zbrati in proti Čehom iztržiti kakšno točko. Vemo pa, da bomo vse moči potem usmerili v zadnji tekmi z Belorusijo in Francijo. Tam bo šlo na vse ali nič,« je dejal Sabolič.



Kljub novemu porazu po tekmi s Finsko mirneje spi tudi selektor Nik Zupančič. »Videli smo velik napredek v igri, prisotna je bila želja, na klopi je bilo čutiti energijo, fantje so spet dihali enotno, temu primerno pa so sledili dogodki na ledu. Že v prvi tretjini smo igrali odgovorno, prišli celo v vodstvo. V drugi tretjini so Finci pohodili stopalo za plin, toda po dveh prejetih zadetkih so se naši fantje vrnili v igro, se borili in celo izenačili. Finci premorejo kakovostne posameznike, ki sami odločijo o zmagovalcu. Kljub porazu sem zadovoljen s svojo ekipo, menim, da je bila to naša najboljša tekma na turnirju. To je zelo pomembno za nadaljevanje. Fantje so spet začutili, da zmorejo, če igrajo preprosto, saj to deluje in se splača. V takšnem ritmu moramo nadaljevati,« je povedal strateg risov, ki je v dvoboju s finskimi levi nekoliko premešal branilske pare (v prvem se je Sabahudinu Kovačeviću pridružil Klemen Pretnar, Jurij Repe je v ekipi zamenjal Andreja Tavžlja), dobro delo je opravil tudi vratar Gašper Krošelj ob peklenskem razmerju strelov 49:14 v korist severnjakov. »Prihajajo tekme, ko moramo nujno osvojiti točke. Dobro se moramo pripraviti za Čehe in Beloruse, ki so naši tekmeci za obstanek, ampak ne bi govoril o tem, da so slabi, čeprav še niso osvojili niti točke. Verjetno so osredotočeni na dvoboj z nami, a ne verjamem, da zaradi tega kaj taktizirajo. Tu je treba vsako tekmo igrati stoodstotno, sicer se ti slabo piše,« opozarja Zupančič, ki je včeraj na dan počitka osvežil svoje varovance in jih pripravil za odločilni del turnirja.

Češka s šesterico iz NHL



Češka je v Parizu najprej izgubila s Kanado (1:4), nato pa premagala Belorusijo (6:1) ter po podaljšku tudi Finsko (4:3). Včeraj so se Čehi udarili z Norvežani, tako da bodo danes popoldne še čutili posledice obračuna z agresivnimi vikingi. Zasedba novega selektorja Josefa Jandača je bolj homogena kot v preteklih letih, v ekipi je šest igralcev iz lige NHL, drugi so asi iz domače ekstra lige in lige KHL. Vratar Petr Mrazek (Detroit Red Wings), branilca Radko Gudaš (Philadelphia Flayers) in Michal Kempny (Chicago Blackhawks) ter napadalci Tomaš Plekanec (Montreal Canadiens), David Pastrnak (Boston Bruins), Jakub Voraček (Philadelphia Flyers) in Jan Kovar (Metallurg Magnitogorsk) so udarna imena v moštvu. Čehi so v obdobju po razdružitvi s Slovaško leta 1993 osvojili šest naslovov svetovnega prvaka. Slovenija je med elito trikrat igrala proti Čehom in vsakič izgubila (2:5, 4:5 in 2:4). Češka je zadnjo kolajno na SP osvojila leta 2012, ko je bila bronasta. Lani v Rusiji je izpadla v četrtfinalu.