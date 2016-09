Pod našim ultramožem je krožil tigrasti morski pes

V materialističnem svetu, kjer bi v športu večina mladine na lahek način služila, kot denimo nogometaš, je tekmovati v plavanju, kolesarjenju in teku kot eni športni disciplini videti kot (garaška) znanstvena fantastika. Miro Kregar že dolga leta hodi po tej poti, a začel je seveda kot enobojec. »V bistvu s tekom, ta je še vedno najboljša in moja najljubša disciplina. Nato je sledil smučarski tek, nekaj časa pa sem vadil tudi hitro hojo. Leta 1992 sem imel na Dunaju kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre, a mi ni uspelo. Istega leta pa sem uspešno prišel čez kvalifikacijsko sito za triatlon Ironman na Havajih. Nato je ostal le še triatlon,« je športnovzdržljivostno pot opisal Miro Kregar. Železni mož že, skrajni mož, se pravi Ultraman, pa je najtežji triatlon na zemeljski obli. Pa čeprav poteka v havajskem paradižu. Miro bo letos na njem tekmoval že enajstič, leta 2013 je v 10 km plavanja, 421 km kolesarjenja in 84 km teka zmagal, trikrat je bil drugi (2001, 2009, 2012), v letih 2008 in 2011 pa je v zadnji preizkušnji pritekel na skupno tretje mesto. »Leta 2013 je bilo zanimivo tekmovanje. Odplaval sem relativno dobro, na kolesu je bilo prvega dne tudi še v redu. Drugega dne pa sem navsezgodaj zaradi zavetrja že dobil kazen pribitka šestih minut. Brazilec Alexandre Ribeiro je potegnil naprej, sam pa sem šel za njim, ker sem vedel, da ga ne smem izpustiti. Gledal sem v tla, se mu preveč približal, in sodnik mi je pripisal kazen. Na stotem kilometru sem le prehitel Ribeira in druge, na cilj sem prišel kot prvi v kolesarskem delu. Skupnega zaostanka sem imel še petnajst minut. V tekaškem delu pa se je snemalka slovenske komercialne televizije pri mojem spremljanju preveč nagnila skozi streho in sodnik je zaradi prepovedanega položaja spet posredoval. Tokrat sem dobil 12 minut kazni, tako da sem skupno imel že pol ure zaostanka za Ribeirom. Rekel sem si, da bom počasi kar prenehal, da je to že izgubljeni položaj. Na 30. kilometru, na trikilometrskem klancu, pa sem zapazil, da Brazilec v bistvu le ni tako suveren. Potegnil sem, na spustih pa relativno hitro tečem. Ribeiro je začel zaostajati, še pospešil sem. Uspela mi je 40-minutna časovna razlika do Brazilca, tako da sem skupno zmagal z 10-minutno prednostjo. Ribeiro je imel res težave, naša spremljevalka pa mi je pri vsem tem naložila veliko dela,« se je pošalil naš ultratriatlonec.

