Po uspeh, ki ni uspel še nobenemu Slovencu

HARKOV – Z uradnim tehtanjem in žrebom se bo danes začelo evropsko prvenstvo v olimpijskem boksu, na katerem bodo Slovenijo zastopali štirje državni prvaki. Poleg Denisa Lazarja (Ring Ptuj) in Gregorja Škrjanca (Chagi Ljubljana), ki se bosta postavila po robu tekmecem v poltežki (do 81 kg) oziroma težki kategoriji (do 91 kg), se bosta ukrajinskemu občinstvu v športni palači Lokomotiv predstavila tudi naša v zadnjem obdobju najboljša boksarja Andrej Baković (Tivoli, do 69 kg) in Aljaž Venko (Dejan Zavec Boxing, do 75 kg). Na harkovski borzi najvišje kotirajo prav njune delnice. »Ko sva se s trenerjem Slobodanom Anđelićem pogovarjala o naših možnostih, naju je preveval dober občutek. Upam, da naju ni varal,« je dejal Baković. Rad bi dosegel, kar ni pred njim še noben slovenski boksar. Želi si premagati (vsaj) dva nasprotnika. »To bi moralo zadostovati za preboj v četrtfinale, s katerim bi si zagotovil tudi nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 25. avgustom in 3. septembrom v Hamburgu,« je pojasnil 27-letni Ljubljančan in dal vedeti, da se seveda ne bi branil kolajne, si pa z osebnimi željami ne nalaga kakšnega dodatnega bremena, računa tudi na kanček športne sreče. Kakor so pokazala različna testiranja, je vrhunsko telesno pripravljen, kar ga navdaja z optimizmom. »V takšni formi še nisem bil. Zato bom naredil vse, da jo bom unovčil,« je Baković, ki že za jesen napoveduje prehod med profesionalce, trdno odločen postaviti piko na i amaterski karieri. Mlajši Venko (še) ne razmi- šlja o prestopu v poklicni ring, njegov dolgoročni cilj je uvrstitev na olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, kar zadeva evropsko prvenstvo v Harkovu, pa se – podobno kot Andrej – spogleduje s prebojem med najboljšo osmerico. »Priprave so potekale po načrtih, počutim se dobro in tudi z vzdrževanjem teže v zadnjih dneh nisem imel nobenih težav,« je razkril 23-letni Konjičan, ki ima za glavne kandidate za kolajne v svoji kategoriji boksarje iz tradicionalnih velesil, kot so Rusija, Ukrajina, Anglija, Irska, Francija in Nemčija.



Nasveti Dejana Zavca

Aljaž Venko vestno upošteva nasvete trenerja Dejana Zavca: »Iz dneva v dan mi je govoril, da moram verjeti vase in v svoj uspeh. Poleg tega mi je nenehno ponavljal, da moram boksati do zadnjih atomov moči in tako, kot najbolje znam.«