Po negativnem šoku  okusili še pozitivnega

Slovenski rokometaši so nas v zadnjem času navadili na pozitivne in negativne šoke. Reprezentanca si je na svetovnem prvenstvu po neverjetnem zasuku prigrabila bronasto odličje, Celje Pivovarna Laško pa je v ligi prvakov po misiji nemogoče izgubila domačo tekmo s Kristianstadom. Da bo dramaturška mera polna, so Celjani v 11. krogu elitnega tekmovanja stare celine v zadnjih trenutkih dvoboja v Zlatorogu vzeli skalp evropskemu klubskemu prvaku Kielcam. V končnici je bil po zapravljenem poljskem napadu z zadetkom junak kapetan Luka Žvižej, knežji rokometaši pa so z izidom 34:33 (16:19) v boju za končnico iztržili izjemno pomembno zmago. Prvi strelci srečanja so bili Borut Mačkovšek z osmimi in Žvižej s sedmimi zadetki na celjski strani, pri Kielcah sta jih Karol Bielecki in Bask Julen Aguinagalde dosegla po šest. Boj za šesto mesto v skupini B lige prvakov, zadnje, ki še pelje v osmino finala, se je zdaj še bolj razplamtel; šesti Celjani imajo sedem točk, Kristianstad šest, Zagreb po neodločenem izidu pri Meškovu pa pet. Do konca so še trije krogi; Celje najprej gostuje pri vodilnem Vardarju, nato gosti Rhein-Neckar, za konec pa odhaja na vroče igrišče večnega tekmeca Zagreba. Kalkulacij torej ne sme biti, vsaka tekma bo zgodba zase, vsaka točka pa zlata vredna.



V evropskem preživetju pa je bil z zmago nad poljskim klubom Uroša Zormana in Deana Bombača storjen prvi zelo pomemben korak. »Igrali smo v valovih, Kielce so tako v prvem kot v drugem delu visoko vodile, a smo vztrajali pri svoji igri. Dosegali smo zadetke iz cepelinov, lepih akcij, igrali hitro, in to je tisto, kar igralsko v resnici smo. Za nami je lep večer, lepa zmaga, a ostati moramo na realnih tleh, ekipa še ni na ravni, kot si jo želimo, nam pa bo po takšni zmagi veliko lažje delati. Fantje so doživeli pozitiven šok, na njem moramo graditi naprej, ne bomo zmagovali brez boja samo zato, ker smo porazili Kielce. Le na takšen način bomo na koncu nagrajeni,« je kljub evforiji ostal stvaren trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše.



Nadaljevanje tradicije



Junak odločitve Luka Žvižej je bil vznesen. »Vesel sem, da sem zabil zmagoviti gol, soigralci in občinstvo, ki je vseskozi dihalo z nami, so si zaslužili to veliko zmago nad evropskimi prvaki,« je navrgel kapetan. »Nismo začeli najbolje, dolgo smo bili v podrejenem položaju. Do zmage smo se dokopali šele, ko smo začeli igrati dobro v obrambi, dodatno spodbudo pa so nam dali naši privrženci. V Zlatorogu vsako leto pade eden od velikanov evropskega rokometa, tako da smo nadaljevali to tradicijo,« je epske razsežnosti dodal Vid Poteko. Blaž Janc, v naslednji sezoni bo igralec Kielc, je delil navdušenje soigralcev: »Izjemno vesel sem, da smo premagali evropske prvake in po dveh slabših predstavah dvignili našo igro. Zdaj je v boju za osmino finala spet vse odprto, a ne bomo ničesar prehitevali.« Žiga Mlakar pa je poudaril tudi vpliv sreče: »Ta je bila naposled na naši strani, evropske klubske prvake smo premagali z bojevito in srčno predstavo, temu ni treba dodati ničesar.« Uroš Zorman pa je v imenu Kielc celjskim rokometašem priznal, da imajo levje srce. »Celju čestitke za tokratno predstavo, v športnem duhu odigrano tekmo in zmago. Srečanje smo imeli pod nadzorom vse do zadnjih minut, takrat pa storili nekaj napak, ki so jih Celjani kaznovali in na koncu tudi zmagali,« je povedal slovenski veteran v vrstah poljskega prvaka.