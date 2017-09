Po največjem uspehu še na urgenco

Marko Makovec, Andrej Baković in Aljaž Venko (od leve) so pod vodstvom trenerja Slobodana Anđelića naredili dober vtis v Sarajevu. Foto: Aljaž Venko

LJUBLJANA –Močnega mednarodnega turnirja v spomin na Mustafo Hajrulahovića - Talijana v Sarajevu, na katerem je minuli konec tedna moči merilo 50 boksarjev iz dvanajstih držav, so se udeležili tudi trije slovenski borci, ki so naredili zelo dober vtis. Marko Makovec (BK Tivoli, do 75 kg) si je po zmagah nad Srbom Slobodanom Mitrovićem in domačim matadorjem Borislavom Gligorićem izbojeval zlato lovoriko, Aljaž Venko (DZ Boxing) je v polfinalu s prekinitvijo v uvodni rundi premagal Branislava Malinovića iz BiH, nakar je moral v drugem finalu srednje kategorije priznati premoč izvrstnemu Valižanu Kieranu Jonesu, Andrej Baković (BK Tivoli, do 69 kg) pa se je po polfinalnem porazu z Belgijcem Mohamedom Rachemom domov vrnil z bronasto kolajno.

Če Baković, ki naj bi decembra prestal ognjeni krst v poklicnem ringu, svojega dvoboja in sojenja niti ni želel pretirano komentirati, pa je več o njem povedal trener Slobodan Anđelić. »Andrej tega obračuna ne bi smel izgubiti. Navsezadnje je z aperkatom spravil tekmeca na tla, sodnik pa je zavlačeval in mu tako počasi štel, da si je Mohamed medtem za silo opomogel. Po pravilih pa bi moral takrat prekiniti dvoboj,« se je jezil Anđelić in pohvalil Makovca, ki ga je prijetno presenetil. »Če sem iskren, sem bil malo v skrbeh, ko sem videl, s kom bo imel opravka. Toda Marko je boksal res dobro, bil je prepričljivo boljši tako od Mitrovića kot tudi od Gligorića,« je bil trener Boksarskega kluba Tivoli ponosen na svojega varovanca, sicer študenta fakultete za šport v Ljubljani, ki si je z zlato lovoriko na turnirju evropske zveze priboksal svoj doslej največji uspeh. In to kljub počeni levi arkadi, ki mu jo je Gligorić prebil v tretji rundi in zaradi katere je moral po vrnitvi v domovino na urgenco, da so mu jo zašili. Čestitke si je prislužil tudi Venko. »Potem ko je zlomil nos Malinoviću, se je junaško boril z Jonesom, ki spada med najboljše srednjekategornike v Evropi. V tretji rundi mu je bil povsem enakovreden,« je Anđelić, nekdanji trener hrvaškega šampiona Željka Mavrovića, dejal o 24-letnem Konjičanu, ki si prav veliko počitka ne bo mogel privoščiti.

Že v soboto zvečer ga namreč v Casinoju Mond v Šentilju čaka nastop na tretji gali Dejana Zavca, na kateri se bodo Slovenci udarili z Avstrijci. Venkov nasprotnik bo Marcel Rumpler, naše barve bodo v tamkajšnji igralnici branili še Tomi Lorenčič, Jan Sekol (oba DZ Boxing), Luka Mejač (FC Ljubljana), Denis Lazar (Ring Ptuj) in Gregor Škrjanec (Chagi Lj). »Avstrijcev nikakor ne gre podcenjevati, saj imajo v svojih vrstah Čečene, Gruzince, Uzbekistance, ki so tehnično na precej visoki ravni. Vendar pa imamo tudi mi kakovostne posameznike. Želim si, da bi to potrdili v Mondu in dosegli več posamičnih zmag kot tekmeci,« si je zaželel Zavec.

