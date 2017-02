Po medalje tudi s hrvaškim znanjem

BREŽICE – Lani so v olimpijsko družino športov sprejeli karate. Ta novica je razveselila tudi nadarjeno slovensko karateistko Kajo Budič, ki se pri 20 letih odkrito spogleduje z nastopom na olimpijskih igrah v deželi vzhajajočega sonca. Do takrat bo preteklo še precej Save, ki se vije mimo Brežic in Samoborja, kjer Kaja že desetletje trdo in predano trenira.



Rada se je pretepala



Rodila se je leta 1996 v Brežicah, biva pa v vasici Dvorce. »Ko sem bila še otrok, sem se rada pretepala. Brata Roka sem grizla in napadala. Ko sem prišla domov iz šole, sem očetu povedala, da se želim tepsti. Oče je to elegantno rešil – vpisal me je v karate klub,« Kaja razkrije, kako so doma rešili zadrego. Športno pot je začela v Karate klubu Brežice. V osnovni šoli je poleg karateja trenirala nogomet in atletiko. Udeleževala se je vseh športnih tekmovanj na šoli in dosegala odlične rezultate. Po končani osnovni šoli je obiskovala srednjo zdravstveno šolo v Novem mestu. Zaradi svojih ambicij je leta 2014 prestopila v Karate klub Kolektor Idrija. Ker pa bi rada naredila še več zase in je Idrija oddaljena od Brežic, je dodatne treninge in vadbo našla pri sosedih. Pridružila se je Judo klubu Samobor, ki velja za enega najboljših klubov na Hrvaškem.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.