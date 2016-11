Po maratonskem dvoboju porazil tudi Đokovića

LONDON – Britanec Andy Murray je v finalu zaključnega ATP-turnirja sezone v Londonu premagal Srba Novaka Đokovića s 6 : 3 in 6 : 4. Za prvega igralca sveta je bila to prva zmaga na zaključnih turnirjih, hkrati pa tudi prva katerega koli britanskega teniškega igralca v zgodovini.

Čeprav si je Murray v soboto finalne priigral po maratonskem dvoboju proti Kanadčanu Milošu Raoniću, ki ga je premagal s 5 : 7, 7 : 6 (5) in 7 : 6 (9), je v finalu proti Đokoviću igral, kot da bi bil on tisti, ki je do zmage, tako kot njegov tekmec do finala, prišel z zmago 6 : 1, 6 : 1. V prvem nizu je do odločitve prišlo v osmi igri, ko je Murray Đokoviću odvzel servis.

Drugi niz se je za Škota začel prav tako obetavno, saj je že v prvi igri Srbu odvzel nov servis, tako kot tudi v peti, po zaostanku 1 : 4 pa se je v igro vrnil tudi štirikratni zaporedni zmagovalec zaključnega ATP-turnirja, vendar mu preobrata ni uspelo pripraviti. Murray od septembra letos, ko ga je v pokalu Davis premagal Argentinec Juan Martin del Potro, ni izgubil dvoboja. V deseti igri drugega niza je trenutno najboljši igralec sveta izkoristil tretjo zaključno žogo in samo potrdil prvo mesto na lestvici ATP.

Murray je šele enajsti v karieri premagal Đokovića, ki je v medsebojnih dvobojih slavil štiriindvajsetkrat. Za 29-letnega Škota je bil to deveti osvojeni turnir v letošnji sezoni, ki jo je končal na prvem mestu računalniške lestvice. Zadnji, ki je sezono končal na prvem mestu in ni bil Đoković, je bil Španec Rafael Nadal leta 2013.