Po bronu zanosni so zaspali na lovoriki

LJUBLJANA – To je bil pokvarjen žur v Stožicah, pripravljal se je raženj, zajec pa je ostal v gozdu. Uroš Zorman je za slovo od reprezentance dobil darilo, slovenski rokometaši pa so po izjemno slabi igri Nemčiji v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo podarili dve točki.



Germani so pred 10.000 gledalci slavili zmago z 32:23 (19:12), Uwe Gensheimer je zadeval kot za stavo, enajstkrat, sedemkrat s sedmih metrov, pri Sloveniji je največ zadetkov zbral Jure Dolenec, pet. Ista tekmeca se bosta jutri pomerila še v Halleju. Ker je bil slovenski selektor Veselin Vujović rokometaš in je trener stare dobre jugoslovanske šole, je po dvoboju po balkansko ostro in sočno opisal, kaj si misli o blamaži bronastih z zadnjega svetovnega prvenstva. »Kdo bi si mislil, da se v teh razmerah to lahko zgodi? Obrnil sem se in pogledal na semafor, v 20. minuti smo izgubljali s petimi, šestimi goli razlike, nismo pa imeli niti ene vratarske obrambe niti storjenega prekrška. Zahteval sem, da odigramo trdno, močno, drzno, nesramno, da bi se Nemci ustrašili, nismo pa v obrambi storili prekrška. Zelo počasni igralci v obrambi, kot so Blaž Blagotinšek, Vid Poteko in Borut Mačkovšek, so v primerjavi s hitrimi nemškimi igralci delovali kot upočasnjen film. V napadu smo zgrešili ogromno čistih strelov, naša vratarja nista ničesar ubranila, njihov Andreas Wolff pa je snemal stoodstotne zicerje. Razočaran sem nad našo tokratno predstavo, ne glede na to, da smo v drugem polčasu pokazali znamenji življenja in želje, a je bila razlika že previsoka, Nemčija pa je zelo izkušena reprezentanca. Ko smo osvojili bronasto odličje, sem dejal, da naj ne bomo preveč zanosni, nismo boljši od Dancev, Švedov, Špancev ali Nemcev, ki na SP niso osvojili brona. Nam je ta kolajna v velik ponos, a tudi obveznost, storiti moramo vse, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo na Hrvaškem, a potrebnega nam je še veliko tega. Imamo še veliko zelo zelenih, neizkušenih igralcev, ne glede na to, da nekateri igrajo v evropskih klubih. Blagotinšek je daleč od nekega resnega igralca, na katerega naj bi se zanesli. Zagotovo sta nam manjkala poškodovana Darko Cingesar in Matej Gaber, a bi morali več dati od sebe drugi reprezentanti, ki so na seznamu. Mačkovšek je bil tokrat tisti stari, ki ga že poznamo, zaradi katerega smo se vsi živcirali. Ni šel na vrata, ni šel v dvoboj, nikjer ga ni bilo. Vse se je steklo v to, da je imel njihov vratar fenomenalen dan. Lahko se dogodi, da izgubimo, a da z devetimi goli razlike, tega nisem pričakoval. Razočaran sem, a moj bog, tudi s Španci smo na SP izgubili z desetimi zadetki razlike, a smo na koncu vzeli odličje. Ni v ospredju, kako se začne, temveč, kako se konča,« je besedno kar kipelo iz ust Veselina Vujovića.



Visijo na telefonih



Zanimiva je bila tudi selektorjeva naslednja pripomba o socialnih razvadah in vplivih odlikovanja rokometašev, ki so ga dobili od slovenskega predsednika Boruta Pahorja. »Ni le to, Veszpremova igralca Gašper Marguč in Blagotinšek sta zamudila na priprave, z ekipo sta slavila uvrstitev na finalni turnir lige prvakov, nista razmišljala o tem, da morata igrati za svojo reprezentanco. Bila sta najslabši del naše ekipe v prvem polčasu. Igralci so nenehno na družabnih omrežjih, telefonih, odlikovanja letijo, kličejo jih, to je nekaj, kar te fante ovira. Tudi na te stvari moramo biti pozorni,« je Veselin Vujović popolnoma pravilno razčlenil bolezen sodobne družbe. »Rezultat je sramoten, ne najdem nekih pametnih besed. Razočaran sem, težko povem kar koli pametnega. Tega si nisem niti slučajno predstavljal niti nisem menil, da se to lahko zgodi,« pa je menil Jure Dolenec.