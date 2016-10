Po boleči zaušnici si želijo vrnitev klofute

Rokometna liga prvakov zajema zagon. Konec tedna bodo na sporedu tekme 3. kroga, slovenski šampion Celje Pivovarna Laško pa v okviru skupine B jutri ob 18.30 gosti Vardar. No, oba tekmeca igrata tudi v regionalnem tekmovanju, ligi SEHA, Makedonci pa so v Celju že gostovali 17. septembra in visoko zmagali s 40:29. Skopski klub v ligi SEHA vodi z 19 točkami za šest zmag in neodločen izid, v ligi prvakov pa je do zdaj vpisal dve zmagi; švedski Kristianstad je v gosteh padel s 23:28, nato pa je v domači dvorani predajo (31:27) moral podpisati še beloruski Meškov. Celjani so za uvod bili boljši od Zagreba, v drugem krogu pa so nesrečno, za gol, izgubili z levi Rhein-Neckarja.



Trener CPL Branko Tamše ob pogledu na Vardarjeve izide ve, kaj bo na tekmi ena od bistvenih nalog njegovih varovancev. Skopjanci dosegajo v povprečju 32 zadetkov na tekmo, torej obramba in vratarja bodo za morebiten uspeh morali prispevati svoje. Rumeni zid, navijaška množica v rumenih majicah, pa bo, tako kot proti Zagrebu, pri tem fantom v veliko podporo. »Vardar v tej sezoni kaže izjemne predstave, tako v ligi prvakov kot ligi SEHA. Čaka nas težek obračun, makedonski klub nima pomanjkljivosti v igri. Premore odlične posameznike, dolgo klop in kot kolektiv odlično deluje. Za uspeh proti Vardarju mora biti ekipa v vseh prvinah rokometne igre na optimalni ravni, in to vseh 60 igralnih minut. Zelo je pomembna disciplina v igri, Vardar nas je na to boleče opozorili na tekmi lige SEHA. Kaznuje namreč prav vse napake,« je navrgel trener Celjanov Branko Tamše.



Šest videoanaliz



Domači strateg tudi ve, da bodo morali njegovi varovanci proti enemu od glavnih pretendentov za uvrstitev na zaključni turnir lige prvakov napake spraviti pod količnik minimum. »Vardarju je uspel velik preskok glede na igro v preteklosti. Njegovi igralci prehod v protinapad in polprotinapad zdaj izpeljejo na najvišji ravni. Njihovo igro je resnično lepo gledati, ne pa tudi čutiti na svoji koži. Vsako izgubljeno žogo spremenijo v zadetek. V veliko pomoč jim je tudi vratar Arpad Šterbik, saj je v izjemni formi. S petnajstimi in več obrambami na tekmo in odstotki nad 40 ali 45 je odlična osnova za prej omenjeno igralno prvino. Do zaključka dvoboja moramo biti v igri, da bi nam nato s pomočjo dvorane proti favoritu morebiti uspelo kaj iztržiti,« je o teoriji pred tekmo razglabljal Tamše. Da trener Vardarja Raul Gonzalez in njegov trenerski štab vsakega tekmeca vzameta smrtno resno, pa govori dejstvo, da so pred tekmo s Celjem v regionalni ligi opravili kar šest videoanaliz igre CPL. »To pove veliko, iz tega je tudi razvidno, zakaj je Vardar v tem trenutku tako kakovosten.«



Forma celjske ekipe pa se vzpenja, to je na zadnjih tekmah dokazal tudi srednji zunanji igralec Miha Zarabec. »Prav po prvi tekmi z Vardarjem se je v naši formi zgodil manjši zasuk navzgor. Čaka nas sicer še veliko dela, v igri imamo še veliko rezerv. V nedeljo bomo morali pokazati vse, kar znamo, in ohraniti mirne glave. Če bomo pravi in razigrani, potem je vse mogoče. Zato menim, da je največ odvisno prav od nas samih. Sposobni smo, zdaj moramo to tudi pokazati,« si Miha Zarabec želi, da bi teorija prešla v prakso.