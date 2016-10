Po ameriških skalpih je tudi zmaga na Barcolani sladka

Oceani na zemeljski obli prekrivajo tri četrtine površja. Tako z znanstvenega vidika, z avanturističnega pa je plovba po takšni masi slane vode doživetje brez primere. Vasilij Žbogar je legenda plutja v olimpijskih razredih, a jadranje ni le to. Čar je plutje tudi na velikih jadrnicah, legendarna oseba olimpijskega in maksiplutja pa je gotovo Dušan Puh. Rojen v Ljubljani se je s petimi leti s starši preselil na morsko obalo, v Portorož. »Oče je kupil barko, ko sem malce zrasel, sem se vpisal v Jadralni klub Pirat. Jadrati sem začel v kadetski kategoriji, nato je sledilo vse mogoče,« smo v lucijski marini vpeljali pogovor z morskim volkom. No, v množici jadralnih projektov, v katerih je bil udeležen Dušan Puh, najprej izpostavimo desko. Na njej je namreč nastopil na olimpijskih igrah leta 1984 v Los Angelesu in si prijadral oziroma prideskal 15. mesto. »Jadranje na deski je bilo 1984. prvič uvrščeno na olimpijske igre, ni pa še bilo vključeno v Jadralno zvezo Jugoslavije. Zveza me ni mogla selekcionirati, zato sem v akcijo stopil prek že takratnega Olimpijskega komiteja Slovenije. Veliko mi je pomagal Tomo Levovnik, z menoj je odšel na jugoslovanski olimpijski komite v Beograd, in tam sva z rezultati dokazovala, da spadam na OI. Niso me mogli spregledati, tako da sem se prebil na igre. No, priprave za Los Angeles so bile malce napačne, ker denimo nismo imeli vseh podatkov, kako je na tamkajšnjem regatnem polju vse videti. Na predolimpijski regati je bila nevihta, s tem močan veter, menil sem, da se bo za takšne razmere treba posebno pripraviti. A v glavnem tam dosti ne piha.

