Planetarne zvezde iz Slovenije vzele še rekord Američanom

Med slovenske zgodbe, ki so uspele tudi na tujem, spada košarkarska akrobatska skupina Dunking Devils iz Ljubljane. Pred trinajstimi leti je skupina v Ljubljani začela delovati, danes pa so akrobati, ki jih vabijo na vse konce sveta. Pa naj si bo snemanje spota z nogometaši Arsenala, nastop pred arabskimi šejki ali pa v živalskem vrtu na Kitajskem. Za take nastope angažirajo Slovence. Vodilno vlogo v skupini ima šesterica: Domen Rozman in Marko Knafelc sta menedžerja skupine in bdita nad nastopi ter komunicirata s strankami. Peter Jaklič skrbi za finance in pogodbe. Primož Košir je mojster za tehniko in baze podatkov. Tadej Šolar pa je operativni menedžer za dogodke. Maks Veselko je zadolžen za kreacijo novega materiala.



Na Cipru



Leto 2017 je za Dunking Devils še posebno uspešno. Vsaj dva razloga imajo za to. Pred kratkim so naznanili, da bodo za uspešno mednarodno medijsko hišo Jukin Media snemali televizijsko serijo Fly Guys, nato pa so dobili še potrditev od Guinnessove knjige rekordov, da so uradni nosilci rekorda. Gre za rekord v kategoriji najvišje salte z zabijanjem na koš, ki pripada enemu od stalnih članov ekipe Dunking Devils Maksu Veselku. Salto z zabijanjem je namreč izvedel kar 3,55 metra visoko. Rekord je do nedavnega pripadal ekipi Milwaukee Bucks iz Združenih držav Amerike, ki si ga je lastila vse od leta 2012. Decembra lani so se Dunking Devils odločili, da ga poskusijo podreti. Vabljeni so bili na Ciper, kjer so poskus izvedli pred občinstvom in uradnim sodnikom, ki ga je postavila Guinnessova knjiga rekordov. Maksu je s salto uspelo preskočiti 3,55 metra, kar je pet centimetrov višje od prejšnjih rekorderjev. »Na uradno potrditev in zapis v knjigo je bilo treba počakati kar nekaj mesecev, zdaj pa je rekord končno postal tudi uraden,« povedo devilsi. »Že dolgo smo z ekipo razmišljali o tem rekordu. Vaditi smo začeli veliko pred odhodom na Ciper, v treninge pa je bila vpletena celotna ekipa Dunking Devils. Treba je bilo namreč natančno izmeriti višino vrvi, ki jo je bilo treba preskočiti, postaviti preostalo opremo, optimizirati preskakovanje … Ponosen sem na to, da sem bil del našega prvega rekorda. Zdaj gremo naprej, načrtujemo namreč podreti še kakšnega. Naslednje bo na vrsti največje število salt z zabijanjem v 30 sekundah – merimo na 19,« je ozadje razložil Maks Veselko. To pa ni vse. Devilsi žanjejo nove uspehe.



Glavna atrakcija



V začetku preteklega tedna je bila v Cannesu mednarodna konferenca s področja zabavnih videovsebin z imenom MIP TV. Ob največjih svetovnih akterjih s področja televizijske, filmske, digitalne in avdiovizualne vsebine so se je kot gostje udeležili tudi Dunking Devils skupaj s F&B acrobatics. Z nastopom so počastili naznanitev nove serije Fly Guys, ki bo izšla pod znamko People Are Awesome medijske hiše Jukin Media. Dunking Devils niso znani le po vrhunskih šovih akrobatskega zabijanja, temveč tudi po svojih spletnih videoposnetkih, ki hitro dosežejo od nekaj sto tisoč do več milijonov ogledov. Njihovo ustvarjanje kakovostnih viralnih vsebin ni ostalo neopaženo. Pred časom so sklenili partnersko sodelovanje z Jukin Media, eno od največjih globalnih medijskih hiš s področja ustvarjanja zabavnih vsebin in največje podjetje na svetu, ki se ukvarja s t. i. user-generated vsebinami, torej vsebinami, ki jih ustvarjajo uporabniki sami. Zgolj za ilustracijo: Jukin Media imajo na spletu več kot 55 milijonov gledalcev in 1,5 milijarde mesečnih videoogledov. V lanskem letu so Dunking Devils posneli pet epizod za People Are Awesome – njihovo znamko, ki predstavlja navadne ljudi, ki počnejo neverjetne stvari.