Pivovarji in ose na vso moč že proti Veszpremu in Ademarju

CELJE – Po nogometaših bodo ligo prvakov začeli tudi rokometaši. V skupini B zgornjega razreda bodo igrali tudi fantje iz Celja Pivovarne Laško, za tekmece pa imajo izjemno močne Kiel, Paris Saint-Germain, Veszprem, Kielce, Flensburg, Meškov in Aalborg. Uvod bo opravljen v domači dvorani Zlatorog, jutri ob 17.30 namreč gostuje Veszprem, tudi s slovenskimi rokometaši Gašperjem Margučem, Draganom Gajićem in Blažem Blagotinškom. »Skupaj smo skoraj dva meseca, na novo sestavljeni. Veliko pa je še detajlov, za katere želim, da jih pripeljemo na višjo raven. Z igrami v tekmovanjih do zdaj sem zadovoljen, a občutki so mešani. Nihanja morajo biti čim manjša, v prvi vrsti pri igri v obrambi, ki mora biti fanatična, slediti pa morajo hitri prehodi v napad, da se doseže čim več lahkih golov. Do zdaj so bile napake tako v obrambi kot napadu, sobotni tekmec Veszprem pa to zna kaznovati. Želja, volja, elan so prisotni, vse te parametre pa je treba strniti v en skupek,« se izziva z dobro prenovljeno in pomlajeno ekipo zaveda trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše. Pohvalil je še izjemno voljo svojih poškodovanih igralcev, ki so v obdobju vračanja na polno paro; se pravi Gala Marguča, Daniela Dušebajeva in Luke Mitrovića. Tudi Boruta Mačkovška, ki je začel vaditi, zato Tamše upa, da bo nared za jutrišnji obračun.

Cilj je osmina finala

Treba je biti pozitivno naravnan, obstaja velika želja.

Zahtevnost letošnjega tekmovanja z dodobra svežo zasedbo pri strategu Celjanov ne bo zmanjšala apetita po tistem, o čemer sanjajo v zadnjih letih elitnega evropskega tekmovanja, se pravi uvrstitvi v osmino finala. »Cilji morajo biti maksimalni, ligo prvakov igramo, da bi nekaj dosegli. Treba je biti pozitivno naravnan, obstaja velika želja, je pa vse velik izziv za klub, zame osebno in za gledalce,« je omenil Tamše in dodal, da so nekateri njegovi igralci šele na začetku poti. Za Dušebajeva je Celje nov svet, in ga je kljub talentu treba učiti abecede. Pa da se razumemo, ne slovenske. »Veszprem ima zaradi novega trenerja Ljubomirja Vranješa tudi nov sistem igre. Je favorit, a mi nimamo kaj izgubiti. Igrati moramo sproščeno, tako kot znamo. Z dobro obrambo moramo pomagati vratarjem, z nasprotnimi napadi pa jim rezati krila,« je bil odrezav kapetan David Razgor. Novi krožni napadalec Igor Anić je najizkušenejši v celjski zasedbi: »Smo mlada in neizkušena ekipa, a imamo druge kakovosti. Naš način igre mora biti dobra obramba, potem pa da odtečemo naprej. Če želimo dober izid, moramo izrabiti vsako priložnost v napadu.«

Možen uspeh ali neuspeh

Podjetje Gorenje je novi pokrovitelj lige prvakov, zato se je velenjski rokometni klub tudi vrnil v to tekmovanje; Gorenje bo nastopalo v skupini C v spodnjem razredu, in to z Ademarjem iz Leona, ta je uvodni tekmec v Rdeči dvorani v nedeljo ob 17. uri, Kadettnom, Elverumom, Skjernom in Dinamom iz Bukarešte. »Skjern je najmočnejša ekipa v skupini, nato bi izpostavil Ademar, drugi štirje klubi pa smo tam nekje izenačeni. Liga prvakov bo zelo zanimiva, vidim precejšnjo izenačenost, možna sta tako uspeh v tem tekmovanju kot neuspeh. Imamo tudi štirinajst enakovrednih igralcev, menim, da v ekipi ni nobenega posebno dobrega ali pa slabega igralca,« pred začetkom LP meni trener Gorenja Željko Babić. »Naša ekipa ima še vedno precej rezerv. Na treningih delamo, da odpravimo napake, saj se zavedamo, da nas proti Ademarju te lahko stanejo ugoden rezultat,« je dejal kapetan Gorenja Niko Medved.