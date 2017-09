Pivovarji do prve lovorike v sezoni

SLOVENJ GRADEC – Rokometaši Celja Pivovarne Laško so osvojili prvo lovoriko v tej sezoni. Slovenski državni in pokalni prvaki iz minule sezone so na današnji tekmi superpokala v Slovenj Gradcu premagali mariborski Branik. Celjski rokometaši so po letih 2007, 2010, 2014, 2015 in 2016 šestič zmagali na slovenskem superpokalu. Klub so sicer poleti zapustili slovenski reprezentanti Blaž Janc, Miha Zarabec in Vid Poteko, dolgoletni kapetan Luka Žvižej, Srb Ivan Gajić, Litovec Povilas Babarskas in Brazilec Arthur Patrianova.

Ob polčasu so Celjani vodili s 15 : 13, v drugi polovici tekme pa Mariborčanom niso ponudili možnosti za zmago. Vseskozi so imeli nadzor nad njimi, v 37. minuti so jim ušli na pet golov (20 : 15), nato pa postopoma večali svojo prednost. Najvišja je nekajkrat znašala 10 golov. V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Kristijan Bečiri s petimi goli, v mariborski pa Andris Celminš s šestimi zadetki.