Pika na i sanjske sezone

V soboto in nedeljo bo v kranjski športni dvorani Zlato polje finale svetovnega pokala v športnem plezanju. Finale v moški in ženski konkurenci bo v nedeljo od 16.30 naprej, slovenski selektor Gorazd Hren pa bo v ogenj poslal devet moških plezalcev in deset ženskih plezalk. V najuspešnejši sezoni slovenskega športnega plezanja je Janja Garnbret, šele naslednjega marca bo dopolnila 18 let, v Parizu osvojila naslov svetovne članske prvakinje v težavnosti, v tej disciplini pa je tudi že zmagovalka svetovnega pokala, prav tako v kombinaciji. Pri fantih se Domnu Škoficu nasmiha naslov najboljšega v svetovnem pokalu težavnostnega plezanja. V Kranju bo nastopila tudi Mina Markovič, bronasta s SP. »Sezona je bila sanjska, sploh ne morem opisati z besedami, kako sem vesela za to, kar sem dosegla. Vse tisto, česar bi si tekmovalka sploh želela. Ciljev imam ogromno, izzivov je še veliko, tudi prostora za napredek. V naslednjih letih upam še na kakšno vrhunsko sezono. Letošnja je že kar dolga, sem že malce utrujena, ne toliko od tekem, temveč bolj od vseh potovanj. V desetih dneh sem bila dvakrat na Kitajskem. Je naporno, a menim, da se vračam v ritem, in upam, da se pred Kranjem sestavim nazaj,« je povedala najstnica Garnbretova, ki je v azijski velikanki najprej zmagala v svetovnem pokalu in nato osvojila še naslov svetovne mladinske prvakinje. «Želja in motivacija morata biti pravi, to je tudi glavni razlog, zakaj sem na športni poti tako hitro napredovala. Domača zmaga v Kranju mi še manjka, lani mi je ušla za las. Letos jo želim dodati, a najprej moram na tekmi uživati, upam, da se mi bo vse sestavilo in da bom to zmago dodala v svoj žep. Pred domačim občinstvom je vedno lepo nastopiti, čeprav je pritisk res večji, ker vsi nekaj pričakujejo. A menim, da bo vse to navijanje premagalo pritisk in da me bo neka sila držala v steni,« je povedala Korošica, ki jo bosta na Gorenjskem spodbujala dva avtobusa domačih navijačev iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu.



Cena slave



Kaj pa zvezdniški status športne plezalke? »Moje življenje se z uspehi ni drastično spremenilo, še vedno sem ista, kot sem bila pred naslovom svetovne prvakinje. Veliko je intervjujev za medije, a to je cena, ki jo moraš plačati, če si svetovni prvak. Športno plezanje mora biti malce bolj prepoznavno med ljudmi, želim pripomoči k temu in zato tudi nikomur ne morem reči ne. Sicer pa se je drastično povečalo povpraševanje po športnem plezanju, po Kranju se bo še bolj. Ni več podcenjeno.« Kmalu bo na vrsti tudi tekmovalni premor. »Po Kranju bom večinoma plezala v skali, posvetiti se moram šoli, po mojem sem imela šest mesecev počitnic,« se je zasmejala Janja Garnbret. »Proti koncu decembra bom imela tritedenski premor, takrat bova s fantom Domnom odšla na dopust na morje.« V Kranju bo konec tedna tudi sestanek Mednarodne zveze za športno plezanje glede disciplin za premiero v programu olimpijskih iger v Tokiu leta 2020; končna odločitev bo padla marca. Države bodo dale predloge, slovenski je, da bi se olimpijske udeležence določilo po lestvici, veljala bi za tekmovanja v sezoni 2019. Discipline bi bile težavnost, balvani in hitrost, pri posamezniku bi šteli dve najboljši, dvajset najboljših plezalcev in plezalk s končne lestvice pa bi si pribojevalo olimpijski nastop. »Vsi tekmovalci se strinjamo, da kombinacija ni ravno prihodnost,« je menila Garnbretova.