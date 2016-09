Pevčeva in Tiršek s kolajnama izpolnila cilj slovenske odprave

RIO DE JANIERO – Življenje v Braziliji se bo v prihodnjih dneh vrnilo v ustaljene tirnice, danes in jutri bodo Rio de Janeiro zapustili še zadnji športniki invalidi, ki so nastopali na 15. paraolimpijskih igrah. Tudi Slovenija je bila med njimi, naša osemčlanska odprava se v domovino vrača v sredo zvečer, sprejem pa bo na Rudniku v Ljubljani.



Noro, noro



Razlogov za veselje imajo v našem taboru precej. Odprava ne prihaja praznih rok, ampak s kar dvema odličjema. Eno je celo zlato. Strelka Veselka Pevec je z zračno puško stoje v disciplini R4 v kategoriji SH2 osvojila prvo mesto (ob tem je postavila še dva paraolimpijska rekorda), slovenski uspeh v tej disciplini je dopolnil še Franček Gorazd Tiršek s srebrno medaljo, za nameček pa je bil še finalist (na koncu 7.) v disciplini R5 z zračno puško leže. »Konkurenca je zelo izenačena. Nismo skrivali forme, vedeli smo, da sta Veselka in Nani konkurenčna, a to ni nikoli zanesljivo. Zato sta dva finala uspeh, dve medalji pa... vesolje. Z zlatom in srebrom smo naredili veliko zgodbo. Hvala vsem, ki verjamete v nas, nas podpirate,« je po nastopih v Riu povedala glavna trenerka strelske reprezentance Polona Sladič. Barve strelcev sta branila še Damjan Pavlin ter legendarni 62-letni Franc Pinter Ančo, ki je sodeloval že na sedmih paraolimpijskih igrah. Bere medalj (srebrne v letih 1996, 2000 in 2004 ter bronasto leta 2008) v svoji paradni panogi z zračno puško stoje ni oplemenitil. Ponagajali so mu krči, ki so bili tokrat krivi, da so mu zmanjkali dobri trije krogi do finala.

Zastava pri Veselki Ponoči po slovenskem času je na slovitem stadionu Maracana potekala še zaključna slovesnost. Ugasnili so ogenj in paraolimpijsko zastavo predali naslednjemu prireditelju iger v Tokiu 2020. Slovensko zastavo ob koncu iger je nosila Veselka Pevec.

Dare brez kolajne, a je navdušil



Na mesta tik po stopničkami je bil tokrat aboniran Darko Đurić, ki je bil četrti na 200 metrov in 50 metrov prosto, peti na 100 metrov prosto in osmi na 50 metrov delfin. »Ni šlo tako, kot sem želel. Na 100 in 50 metrov sem imel idealno priložnost osvojiti medaljo. Plaval sem nekoliko v krču. Ne vem, ta medalja se mi je izmaknila, ali si je nisem zaslužil ali kaj. Pozabiti te igre in iti naprej. Moram sploh videti, ali imam voljo za naprej ali ne. S trenerjem se bova po nekaj dneh, čez kakšen teden, usedla in naredila analizo in načrt,« je razmišljal 26-letni Radovljičan. Ali bo nadaljeval do Tokia, ne ve niti njegov trener Alen Kramar, ki pa bo zdaj varovancu namenil nekaj oddiha. Novembra začneta priprave na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Mehiki.



Jeraličeva smola



Na svojih drugih igrah, leta 2008 v Pekingu je plaval, je letos nastopil Dejan Fabčič, ki je na koncu v kajaku na mirnih vodah (sploh prvič na programu iger) zasedel realno 6. mesto. »Moram biti zadovoljen. Dal sem vse od sebe, konkurenti so bili dobri, močni, boljši kot jaz. Potihoma sem upal na kaj več, a morda tudi sreča ni bila na moji strani,« je ocenil Fabčič, ki mora poiskati novega trenerja oziroma trenerko. Njegova trenerka Nina Mozetič se po igrah v Riu poslavlja. Zagotovo pa bosta še naprej skupaj vztrajala parakolesar Primož Jeralič in njegov trener Aleksej Dolinšek. Primož je na igrah v svojem razredu dvakrat pristal na 10. mestu (kronometer in cestna dirka). Na cestni dirki je imel precej smole, saj mu je počila pnevmatika, s svojo močjo (dober znak, da je bil kakovostno pripravljen) pa je poškodoval tudi kolo. »Vesel sem, da mi je uspelo uresničiti nastop na paraolimpijskih igrah, jutri pa bomo pisali novo pot, ki ji sledijo veliki cilji,« Jeralič ne skriva ambicij, da v Tokiu seže po medalji.



Pohvale gostiteljem



»Pred igrami se je Braziliji delala velika krivica. Izjemno so se potrudili na vsakem koraku, za vse so poskrbeli. Tudi dvorane so bile polne, navijanje pa izjemno. Brazilci imajo radi šport,« je po koncu dejal mag. Branko Mihorko, vodja slovenske odprave. »Do Brazilije se je čutilo, da imamo doma močno podporo. Nikoli do zdaj pa ni bilo toliko podpore države,« ni skrival navdušenja Mihorko. Slovensko odpravo v Riu je prvi del tekmovanja spremljal dr. Tomaž Boh, sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za naše športnike je navijal tudi slovenski veleposlanik v Braziliji Alain Brian Bergant. V Zvezi za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite se zavedajo, da bodo morali še več sredstev nameniti mladim. Tudi zato je letos zveza skupaj z Lidlom Slovenija v Rio na igre poslala nadarjenega plavalca Patrika Jagodica. Zveza je našla tudi sredstva za monoski za Jerneja Slivnika, ki bo slovenski adut na zimskih paraolimpijskih igrah leta 2018. Želja pa je, da se na prihodnje poletne igre vnovič uvrstijo predstavniki katerega od ekipnih športov. Medalji iz Ria sta obveza za naprej.