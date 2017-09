Peter Veliki še tretjič zapored do krone

BERGEN – Ne slavi Slovenija, temveč Slovaška. To pa tudi ni ničesar novega. Na cestni dirki članov na svetovnem kolesarskem prvenstvu na Norveškem si je namreč v silovitem sprintu zmago spet pripeljal Peter Sagan; po Richmondu leta 2015 in lanski Dohi je še tretjič zapored postal svetovni prvak. To ni uspelo še nikomur v kolesarski zgodovini! Sagan je v ciljnem sprintu za las ugnal Norvežana Alexandra Kristoffa, bron si je privozil Michael Matthews iz Avstralije. »V zadnjih petih kilometrih sem si rekel, da je mavrična majica, ki sem jo nosil kot lanski svetovni prvak, že odšla. Ni bilo lahko, na čelu so se nenehno menjavali kolesarji.

Zmago posvečam tragično preminulemu italijanskemu kolesarju Micheleju Scarponiju, ki bi imel v ponedeljek rojstni dan.

Na zadnjem vzponu pred ciljem pa je skupina razpadla. Neverjetno, da se je potem spet vse odločilo v finišu, tega nisem predvideval. Res je bilo zahtevno, Kristoff je dirkal doma, žal mi je, opravičujem se norveškim gledalcem. A sem vesel, da sem ga znova premagal. Ta naslov je nekaj posebnega, v resnici se ni nič spremenilo, a je vse zelo lepo. Hvala slovaškim ekipnim kolegom in tudi pomočnikom v drugih reprezentancah. Zmago posvečam tragično preminulemu italijanskemu kolesarju Micheleju Scarponiju, ki bi imel v ponedeljek rojstni dan. Tudi moji ženi Katarini, s katero pričakujeva otroka. To je zares lep konec sezone, res sem srečen,« je bil presrečen 27-letni Peter Sagan iz Žiline.

Od 43. mesta navzdol

Slovenski kolesarji niso imeli svojega dne; še najboljši je bil s 43. mestom Luka Pibernik, 62. je bil Jan Polanc, Matej Mohorič je končal na 92. mestu, tik za njim je bil Luka Mezgec, Primož Roglič, srebrni iz kronometra, pa je cestno preizkušnjo, s Polancem sta sredi dirke zaradi padca drugega tekmovalca morala za čas ustaviti in sestopiti s kolesa, končal na 122. mestu. Jan Tratnik je odstopil. Slovenski kolesarji so bili na dirki premalo dejavni, večinoma so kolesarili v ozadju glavnine, niso bili udeleženi prav pri nobenem pobegu. Tudi taktika, podobna Slovaški za Sagana, da Luko Mezgeca pripeljejo do konca za ciljni sprint, se ni obnesla, saj je Mezgec omagal na zadnjem vzponu na Lososov hrib. Cestna dirka, 267,5 km dolga, se je začela v kraju Rong, po 40 kilometrih pa je zavila v bergenski 19-kilometrski mestni krog. Na sredini tega, dvanajst krogov je bilo treba odvoziti, je zanimivo bil Lososov hrib. Norvežani kot Norvežani pač, naravne dejavnike imenujejo po svojem tipičnem živalstvu. V sončno-oblačnem skandinavskem vremenu in pred pol milijona gledalci se je najprej opogumilo deset kolesarjev; med ubežniki so bili možje iz Finske, Kostarike, Azerbajdžana, Albanije in Maroka, torej dejali so si, da malce kolesarske reklame ne škodi. Ni jim uspelo, ritem dirke pa se je skokovito povzpel. Nato je s srečo poskusila še osmerica, tudi neuspešno, 30 km pred ciljem pa je iz glavnine izskočil Nizozemec Tom Dumoulin, sicer v Bergnu že dobitnik dveh zlatih odličij v ekipnem in posamičnem kronometru. A tudi njegovo kolesarsko odpadništvo ni dolgo trajalo. Odločitev je padla v zadnjem krogu, napadi so se nenehno vrstli, dobrih 11 km do konca je pri vzponu na Lososov hrib pospešil Francoz Julian Alaphilippe, priključil se mu je Gianni Moscon iz Italije. A nista zdržala do cilja, tam pa je v silovito hitrem kolesarjenju spet kraljeval Peter Sagan.