Peter je držal besedo

Pomembno se je imenovati Peter, bi lahko zapisali o 13. plavalni medalji s svetovnih prvenstev v kratkih 25-metrskih bazenih. Upokojeni as Peter Mankoč je v bogati karieri osvojil sedem kolajn v teh bazenih, v noči na ponedeljek pa se je med dobitnike vpisal 21-letni plavalec kranjskega Triglava Peter John Stevens, ki je v kanadskem Windsorju postal novi svetovni podprvak na 50 m prsno. V finalu svetovnega prvenstva je našega reprezentanta, ki je s 25,85 dosegel nov slovenski rekord, ugnal le svetovni rekorder Južnoafričan, Cameron van der Burgh, z izidom 25,64. Bron je s 25,98 osvojil Brazilec Felipe Lima.



»V letu 2016 mi je drugo mesto očitno usojeno,« je povedal Stevens, ki je bil letos drugi na ameriškem študentskem prvenstvu, srebro je s tekme 50 m prsno domov prinesel še z evropskega prvenstva v Londonu. Sila optimistično je medaljo napovedal tudi pred tokratnim prvenstvom v Severni Ameriki. Obljubo je izpolnil. »Vedno merim visoko. Vem, da so se mi nekateri posmehovali že, ko sem maja napovedal medaljo v Londonu. A vem, da lahko dosežem vse, če sem dovolj samozavesten, saj trdo delam za to,« ne skriva samozavesti uspešni študent ameriške univerze.



V finale se je uvrstil z osmim časom. Izkazalo se je, da je ravnal prav, saj je plaval na osmi progi, konkurenca pa je nanj kar pozabila. »Favoriti me niso videli, sploh na startu, kjer uidem. Tudi sam jih nisem mogel spremljati in plaval sem lahko povsem svojo tekmo,« je vesel zadnjega nastopa v Kanadi. Stevens že od leta 2013 opozarja nase. Takrat je srebrni medalji z mladinskega evropskega prvenstva v Dubaju dodal naslov mladinskega svetovnega prvaka (na 50 m prsno), potem je odšel na študij v ZDA. V članski konkurenci je zablestel letos. Kljub temu je imelo to leto lepotno napako. »Žal mi je v nekaj poskusih zmanjkalo par desetink, da bi izpolnil normo na 100 m prsno za olimpijske igre v Riu,« prizna Stevens, ki mu je ostalo še precej neizpolnjenih ciljev, kar ga bo gnalo po vodi, da še obogati zbirko uspehov. Da je tega sposoben, dokazujejo njegovi letošnji dosežki.