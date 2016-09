Pedantni Kokoškov ostaja selektor, na eurobasket 2017 z Luko Dončićem

LJUBLJANA – Tokratno poletje je bilo za slovensko košarko malce drugačno. Prvič po letu 2004 je morala članska reprezentanca v kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki pa jih je z odliko, s šestimi zmagami in suverenim prebojem na EP, tudi opravila. Mnogi so prepričani, da so postavljeni dobri temelji za nadaljnje uspešno delo.



Smodiš in Lakovič



Že dejstvo, da so padli v boje za uvrstitev na veliko tekmovanje (lanski izpad v osmini finala EP je tlakoval pot Slovenije v kvalifikacije), je šokiralo Košarkarsko zvezo Slovenije s predsednikom Matejem Erjavcem na čelu. Prvi mož zveze je po tehtnem premisleku usodo (reprezentančne) košarke zaupal nekdanjim



asom iz proizvodnje. Poleg generalnega sekretarja Raša Nesterovića (na KZS je od novembra 2014) so za športnega direktorja imenovali Matjaža Smodiša, zatem pa namesto Jureta Zdovca še novega selektorja Igorja Kokoškova. Za nameček je Erjavec k sodelovanju povabil še nekdanjega kapetana izbrane vrste Jako Lakoviča. Srbski trener z ameriškim potnim listom je sestavil korektno igralsko zasedbo, v kateri sta imela po pričakovanjih glavno besedo brata Dragić. V ekipi smo pričakovali tudi brata Lorbek. Starejši Erazem se je zahvalil za poziv, mlajši Domen pa je podobno kot Uroš Slokar zavoljo pomladitve postal tehnološki presežek. Verjeli smo, da bodo obiski v Madridu (lani in letos) pripomogli, da bo Luka Dončić le oblekel dres članske vrste. A se to ni zgodilo, Kokoškov je bil nemočen in nemalo razočaran. Na Dončića računa že prihodnje poletje. Da pride, je Luka selektorju obljubil julija letos.

Lekcija za selektorja »Verjemite, to je bila lekcija za nas, ki pa se ne bo ponovila. Prihodnje leto je evropsko prvenstvo, velikega tekmovanja pa nihče ne želi izpustiti,« je priznal pedantni Igor Kokoškov, ko smo ga opozorili, da so klubi še vedno gospodarji reprezentance. Tudi v primeru v Slovenije. Zoran Dragić je moral po treh tekmah v Milano, ker so tako hoteli njegovi delodajalci. Po njegovi poti je šel tudi Jaka Blažič, javilo se je še nekaj klubov, a so reprezentanti končali akcijo.

Črnogorska zaušnica



V dveh mesecih je Slovenija odigrala 13 tekem, izgubila le enkrat, na uradni tekmi pa je Kokoškov ostal neporažen. Ob že omenjenih bratih Dragić (Goran je bil prvi strelec in podajalec moštva s 17,4 točke in 8,4 podaje) velja izpostaviti, da sta pri Kokoškovu največ pridobila Klemen Prepelič in Edo Murić (s 6.3 skoka z Gašperjem Vidmarjem prvi strelec ekipe), ki sta se ustalila v prvi peterki. Pod košem je Kokoškov bolj zaupal Gašperju Vidmarju kot Alenu Omiću. Kokoškovu gre v plus tudi dejstvo, da je iz mlade zasedbe na priprave povabil trojec Žan Mark Šiško, Luka Kraljević, Vlatko Čančar. Slednji je zadnjo tekmo v Ukrajini celo začel, Kokoškov pa resno računa nanj tudi v prihodnje. Pomanjkljiv ostaja krilni center, ki ga Slovenija v tem hipu ne premore. »Vse se je izteklo idealno, končni rezultat je zadovoljiv ob vseh težavah, ki smo jih imeli. Primerna je velika zahvala vsem igralcem in lokacijam, kjer smo trenirali. Veliko smo se naučili, to je lepa izkušnja za prihodnost. Da bomo drugo leto pametnejši, izkušenejši in boljši,« je dejal Matjaž Smodiš, ki se je prvič preizkusil v vlogi športnega direktorja. Na tem položaju bo še naprej pozorno spremljal igralce. Novomeščan pa kljub suverenemu preboju na evropsko prvenstvo ostaja kritičen in zmeren. »Treba je biti realen. Igrali smo z ekipami najnižje ravni evropske košarke. Ne vem, ali je končna slika res tako lepa, lahko pa rečem, da je zadovoljujoča. Premagali smo tri ekipe, ki ne spadajo v evropski vrh. Ne pozabimo, hoteli smo narediti zadnji test, pa smo jih proti Črni gori dobili po ušesih. Brez vrhunske klubske scene ne bo vrhunske slovenske košarke,« je čistega vina v maniri pravega Dolenjca vsem nalil Smodiš.



Precej žrtev



»Izpolnili smo osnovni cilj. To je bil namen, zato smo se zbrali. Kot sem večkrat rekel – pomembna je vsaka naslednja tekma. Tako smo se vedli, nismo prehitevali stvari in dogodkov,« je začel selektor, ki je pohvalil varovance: »Vsak od njih se je moral žrtvovati in prispevati kamenček v mozaik tega uspeha,« je nadaljeval in spomnil, da je šport često nepredvidljiv. Eden od teh, ki so dobro izkoristili letošnjo reprezentančno akcijo, je bil tudi Edo Murić. »Vesel in ponosen sem ob pogledu na storjeno,« je dejal Edo, ki se je vrnil po zahtevni poškodbi rame. V klubu je igral na krilu, tokrat pa ga je selektor poslal na krilnega centra. Pa se ni Edo nič pritoževal. »Z Zoranom Dragićem igrava na istem položaju. Selektor je želel oba hkrati v peterki. Z veseljem sem sprejel novo delovno mesto. Tudi v prihodnje želim igrati in pomagati reprezentanci,« je dejal Edo, ki že danes zjutraj potuje v Turčijo, kariero pa nadaljuje v Banvitu, kjer mu bo družbo delal Gašper Vidmar, trener pa je Sašo Filipovski.



Podaljšali pogodbo



»Vsem igralcem želim obilo zdravja in uspešno sezono,« je ob slovesu dejal Kokoškov, ki bo tudi v prihodnje vodil reprezentanco. To je potrdil predsednik zveze Erjavec, ki je prišel pozdravit selektorja. Tega v sredo že pričakujejo v Salt Lake Cityju, kjer domuje NBA-moštvo Utah Jazz. Dan prej se mora na Floridi v Miamiju javiti Goran Dragić, Klemen Prepelič pa je sinoči odletel v Limoges. Šli so, da se drugo leto spet zberejo. Čili in zdravi. »Igranje za reprezentanco je čast,« je še pristavil Kokoškov, preden se je prijateljsko pozdravil z Miljanom Grbovićem, ki je imel nalogo, da fizično pripravi reprezentanco, v njej pa je skrbel tudi za dobro vzdušje; bil je še psiholog, drugi oče in guru.