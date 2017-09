Osvojiti naslov je lažje reči kot storiti

LJUBLJANA – Če za katero športno panogo lahko rečemo, da je hiperdejavna, potem to gotovo velja za rokomet. Tekmovanj je toliko, da se jih težko našteje v nekaj sekundah, včeraj pa se je s tekmama med Slovanom in Herzom Šmartnim ter Trimom iz Trebnjega in Koprom 2013 začelo tekmovanje v ligi NLB, torej prvi državni rokometni ligi. Serijsko zmagovanje in osvajanje naslovov državnega prvaka Celja Pivovarne Laško, v zadnjih štirih letih, želijo letos končati pri Gorenju, saj so se v Velenju pomembno kadrovsko okrepili, oboji pa bodo v ligaško tekmovanje vstopili v končnici, saj se najprej trudijo v regionalni ligi SEHA. Drugi klubi, Koper 2013, Maribor Branik, Riko Ribnica, Trimo Trebnje, Urbanscape Loka, Krka in Jeruzalem Ormož, si želijo na štiri mesta, ki vodijo v končnico lige za prvaka, misli Herza Šmartnega, Slovana in Dobove pa so predvsem usmerjene v preživetje; zadnja dva kluba v ligi za obstanek se bosta namreč poslovila od elitnega razreda.

Ker Slovenija finančno ne more konkurirati bogatejšim rokometnim ligam, je bil pred sezono predvsem v Celju velik kadrovski promet pri odhodih in prihodih. »Veliko dejavnikov bo odločalo, forma, sistem, poškodbe, teh nikomur ne želim. Sezona je dolga, dogajalo se bo marsikaj. Naša ekipa je pred sezono doživela veliko sprememb, sestavili smo mlajše moštvo, igralci, ki so ostali, pa so obuli še večje čevlje. Naš cilj je naslov prvaka, kar je lažje reči kot storiti, a verjamem, da nam bo z veliko treninga to uspelo. Vsem klubom pa se zahvaljujem za odlično delo v mlajših kategorijah in proizvodnjo mladih igralcev. Ti leto za letom na mednarodni ravni kažejo, da je slovenska stroka kakovostna,« je dejstva izpostavil Branko Tamše, trener Celja Pivovarne Laško. Nekdanji hrvaški selektor in zdaj Gorenjev trener Željko Babić pa je omenil: »Tako kot boj za prvaka bo hud tudi boj za četrto mesto, ki še zadnje vodi v ligo za prvaka. Vsakdo, ki bo med štirimi, bo zelo dober. Med favoriti, glede na igralce in trenerje, vidim vedno nevarno Ribnico, Maribor, ki ima dobrega trenerja Marka Šibilo, kakovostno ekipo in tradicijo, Koper s selektorjem Veselinom Vujovićem, ki je odličen trener in ima uigrano ekipo. Prvenstvo se ne bo odločalo na tekmah med nami in Celjem, ampak v tem, kdo bo boljši v gosteh. Moje in klubske ambicije so v ligi NLB velike, saj želimo postati prvaki. Imamo dobro ekipo, saj je klub opravil zelo dobro selekcijo, zdaj pa moram svoj posel opraviti kakovostno.«

Po prihodu Veselina Vujovića v Koper vsi tudi obalni klub vidijo med kandidati za visoka mesta. »Z Vujovićevim prihodom so se ambicije povečale. Želimo si korak naprej. Zdaj bomo tretje leto v prvi ligi, dvakrat smo bili četrti. Trener je pravi, da naredimo preskok,« meni Koprov rokometaš Uroš Rapotec. »Prvi cilj je uvrstitev v ligo za prvaka, potem boj za čim višja mesta, česar klubu v minuli sezoni ni uspelo,« pravi novi igralec Maribora Branika Luka Žvižej.