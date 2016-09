Ose grejo na Slovaško po nektar lige prvakov

Tudi državni rokometni podprvaki, igralci Gorenja iz Velenja, bodo ob Celju Pivovarni Laško v tej sezoni sodelovali v razširjenem balkanskem ligaškem tekmovanju, ligi SEHA. Že v sredo bo v mestu, ki je nekoč bilo tudi Titovo, slovenski derbi med šaleškim in savinjskim moštvom. No, če so Celjani že fiksni udeleženci letošnje lige prvakov, pa imajo Velenjčani konec tedna na kvalifikacijskem turnirju v slovaškem Prešovu možnost, da se s končno zmago prebijejo v skupinski del elitnega starocelinskega klubskega tekmovanja. Ose se bodo danes bodle s finskim Riihimäki Cocksom, v nedeljo jih čaka boljši iz slovaško-luksemburškega dvoboja med Tatranom in Red Boysi Differdangom. Ob uspehu kluba iz rudarskega mesta v ligi prvakov sledi igranje v drugokategorni skupini C (tu so še La Rioja, Montpellier, Čehovski medvedi, Metalurg, Elverum), Celje je v skupini B najvišjega razreda.



Moštvo iz Rdeče dvorane se je pred sezono kadrovsko zelo prenovilo; Staš Skube, Mario Šoštarič, Michal Szyba ter brata Benjamin in Senjamin Burić ne bodo več vodili osje igre, sta pa denimo prišla nekdanji slovenski reprezentant Matjaž Brumen in Alem Toskić, ki je nekoč kot krožni napadalec pivotiral za CPL. Kakovosti je verjetno dovolj, da bi izbranci trenerja Marka Šibile najprej pokorili finsko oviro, nato pa še slovaško moštvo, a velenjska zasedba za uvod sezone seveda še ni najbolj uigrana. »Naša ekipa je dobro sestavljena, potrebno pa je še nekaj časa, da se sestavimo po kakovosti. Za Prešov je dejstvo, da še nismo dovolj dobro uigrani in da se bomo med sezono morali dodatno izpopolnjevati. Naš polfinalni finski tekmec ima enajst tujcev in dva milijona evrov letnega proračuna. Ob tem je del priprav za novo sezono opravil z danskim Koldingom in igral na kakovostnem turnirju v Švici. Ne bomo jih podcenili, gre za profesionalno in ambiciozno ekipo, a naš cilj je igrati v finalu s Tatranom. Slovaška ekipa je rahel favorit, predvsem zaradi domačega igrišča. Jasno, potrudili se bomo po najboljših močeh in naredili vse, da izločimo slovaškega prvaka in se prebijemo v skupinski del lige prvakov,« meni Marko Šibila.



Pa lepo po vrsti. Riihimäki Cocks, ustanovljen leta 1973, je seveda finski državni prvak iz zadnje sezone, vodi ga litovski trener Gintaras Savukinas. Ob večkratnem osvajanju domačih državnih in pokalnih lovorik je v lanski sezoni zmagal tudi v baltski ligi. V nedrjih ekipe je kar enajst tujcev, po štirje so Belorusi (Aleksander Bačko, Aleksander Citu, Jurij Lukjančuk, Andrej Kaljarovič) in Rusi (Vitalij Šicko, Viktor Kovalenko, Kiril Morozov, Andrej Novoselov), tu sta še dva Moldavca (Gheorghe Safronii, Vitalie Nenita) in eden Portugalec (Tiago da Silva). Gorenje je ekipo za sezono predstavilo na dobrodelni prireditvi s stand up komiki, rokometaši Celja so se sedmi sili pokazali v zdravilišču v kraju glavnega pokrovitelja, Velenjčani pa po večeru s komiki upajo, da se jim bo smejalo po kvalifikacijskem turnirju za preboj v ligo prvakov.