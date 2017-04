Ose brnele in Celjanom primazale miniklofuto

VELENJE – Odločalo se bo 2. junija v zadnjem krogu. Ne, to ni napoved svetovne kataklizme, zadnja tekma državnega prvenstva med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem v Zlatorogu bo namreč odločala, kdo bo v letošnji sezoni državni rokometni prvak. Seveda, če komu ne bo spodrsnilo na kakšnem bananinem olupku v Ribnici ali na dvoboju s Koprom. Velenjčani in Celjani so se v 5. krogu lige za prvaka v Rdeči dvorani razšli z neodločenim izidom 25 : 25 (13 : 14), osam pa je remi z zadetkom tri sekunde pred koncem dvoboja prinesel Janez Gams. A obe moštvi bi iz obračuna, Nejc Cehte in Niko Medved sta za Gorenje zadela po petkrat, Miha Zarabec in Borut Mačkovšek sta bila najučinkovitejša Celjana s šestimi goli, vsekakor lahko odnesli celoten plen dveh točk. Savinjski in šaleški klub imata na vrhu razpredelnice po 47 točk, če s slabšimi tekmeci ne bo spodrsljajev, pa bo vse ali nič v boju za naslov na mizi v celjskem rokometnem hramu.



Torej državni in pokalni prvaki iz knežjega mesta prvič v sezoni niso premagali velenjskega tekmeca, tokrat pa so v prvem polčasu gostiteljem dovolili, da so vodili tudi s tremi zadetki razlike. Ko so se varovanci trenerja Branka Tamšeta zbrali, so v drugem delu igre v zadnjih minutah povedli za dva gola, nazadnje pri 25 : 23, a sta Nejc Cehte in Gams, pred tem je Blaž Janc storil prekršek v napadu, osam omogočila, da so pridelali eno ligaško točko. Pri tem pa so od 24. minute zaradi rdečega kartona morali igrati brez Alema Toskića, saj je ta v obraz udaril Miho Zarabca, potem ko je trebanjski Celjan zabil zadetek.



Svojevrstna zmaga



Po tekmi so v Gorenjevem taboru kazali zadovoljstvo z osvojeno točko, priborjeno v izdihljajih srečanja. »Fantje so si ta rezultat prigarali z dobro obrambo, z vratarjem Klemnom Ferlinom na čelu. V drugih 30 minutah pa smo imeli tudi premalo sreče pri strelih, saj smo kar nekajkrat zadeli okvir vrat. Menim, da je osvojitev točke zaslužena. Če bo tekma v začetku junija odločilna, verjamem, da bo to nova rokometna poslastica. Zbrani navijači pa so tudi tokrat v Rdeči dvorani lahko zagotovo uživali,« je menil trener Gorenja Borut Plaskan. »Po tej tekmi je še vse odprto. Zame je bila zelo čustvena, zato sem izjemno vesel, da se je tako razpletla. Pomembno je, da smo dokazali, da smo lahko enakovredni Celjanom, imamo pa še ogromno rezerv. Če te izrabimo, so 2. junija možnosti za državni naslov povsem realne. A ne gre pozabiti, da nas do tedaj čakajo še štirje preizkusi. Ne smemo si privoščiti spodrsljaja, saj si ga celjska ekipa zagotovo ne bo,« je stvarno razmišljal Janez Gams. »Po porazu v pokalnem polfinalu v Mariboru smo bili tokrat željni zmage. Remi, ki je tudi svojevrstna zmaga, nam je prinesla bojevitost. Pokazali smo, da se lahko kosamo s Celjani. Za zmago nam je zmanjkal kanček sreče, a to bomo popravili na obračunu v dvorani Zlatorog. Tudi tedaj bomo šli na vse ali nič in pokazali vse, kar znamo,« pa je poudaril eden od junakov tekme Klemen Ferlin, zbral je namreč trinajst obramb. V celjski ekipi pa ni bilo zadovoljstva. Borut Mačkovšek je poudaril: »Iskreno povedano, to je bolj izgubljena kot dobljena točka. Tekmo bi lahko dobili, tako pa je to velika točka za Velenjčane. Bil pa se je velik boj, v prvem polčasu v obrambi nismo bili pravi. A po treh golih zaostanka se nam je uspelo vrniti, a tudi oni so se na koncu vrnili po dveh golih minusa.« Tudi Miha Zarabec je zmajeval z glavo: »Glede naslova prvaka je še vse v naših rokah. Ključno je, da tokrat nismo izgubili, a smo dobili miniklofuto. V ključni junijski tekmi pa ne bo veljal noben izgovor, to bo tekma za vse. V glavah še vedno vemo, da smo boljši.«