Oranžni zmaji so enotni stopili skupaj za naslov

Tivoli, izvoli. Namreč štirinajsti naslov državnega prvaka, trinajsti zaporedni. Odbojkarji ACH Volleyja so v peti finalni tekmi državnega prvenstva v tivolski dvorani gladko odpravili Calcit Volleyball s 3:0 (21, 19, 17), Ljubljančani, nekdanji Blejci, pa so s 3:2 v zmagah in s penino zalili novo državno krono. ACH je tokrat nadigral Kamničane; že vse od prvega niza s svojim začetnim udarcem, ki so ga gostje slabo sprejemali, zato ni šel Calcitov napad, za povrhu pa je bil blok oranžnih zmajev trden kot kitajski zid. »Zadeve so se nam malce poklopile. Žiga Štern je denimo še v torek v Slovenj Gradcu dobil blokado, da smo mu delno odpravili bolečine v kolenu, tekmo je odigral na zelo visoki ravni. Vsekakor sem zadovoljen, kako so se fantje po porazu v četrti tekmi povezali, vem pa, da ACH, ko izgubi, vedno odgovori. Niti malce me ni bilo strah, edine moje besede pred tekmo so bile, da se morajo bojevati drug za drugega in biti kot ekipa. Ne da se na igrišču obtožujejo in rešujejo stvari, ki so bile že zdavnaj razjasnjene. Med tekmo na takšen način izgubijo glavo in odtavajo. Igralci so bili zelo samozavestni, maksimalno motivirani, po zadnjem porazu sem jim v garderobi povedal nekaj stvari, kar čutim, kar konec koncev vedo tudi sami, da ni prav. Že prej je bilo moje sporočilo, da ne moreš po osmih mesecih garanja, ko imaš visoke cilje, nečesa kar tako vreči skozi okno. To so dolžni tudi drug drugemu, vsak dan garajo, da na koncu nekaj pokažejo, to je tudi bistvo odbojke. To so tokrat pokazali, zato sem vesel, da so naposled odigrali tekmo za dušo. Tudi začetni udarec nam v domači dvorani veliko bolje steče kot kjer koli drugje,« je besedno kar kipelo iz presrečnega trenerja ACH Volleyja Zorana Kedačiča. O oceni celotne sezone – so prvaki, izgubili so v pokalnem finalu proti Calcitu, dobili srednjeevropsko ligo, v ligi prvakov so zbrali dve zmagi, tudi nad Modeno – pa je navrgel: »Zame osebno kot trenerja je bila sezona bolj uspešna kot pretekla. Dosežki v ligi prvakov, v skupinskem delu, so pri meni zelo visoko, tik pod državnim naslovom. Evropa nam je velik motiv, fantje garajo, da se pokažejo v Evropi, edina črna pika je pokal. Finalni turnir tega pa ni bil ob pravem času, moral bi biti januarja, kot je bil pretekla leta. Zdaj smo se maksimalno izčrpali, telesno in čustveno, na sklepnem turnirju srednjevropske lige, nato smo se v tednu dni morali vrniti. Žal se nam ni poklopilo, finalni poraz je edini, ki je zame osebno črna pika. Vse drugo je bilo vrhunsko, za oceno pet.«



Šolska lekcija



Po tivolskem dvoboju so imeli kaj povedati tudi drugi. »Odločil je pristop, v primerjavi s prvimi štirimi tekmami smo ga spremenili. Od začetka finala smo bili malce zmedeni, tokrat pa tekmecu nismo dopustili, da se razigra. Treba je bilo le strnili vrste, stopiti skupaj, in to nam je tokrat izjemno lepo uspelo,« se je veselil tudi sprejemalec ACH Volleyja Žiga Štern, ki ima za seboj odlično sezono. »Morda je bila prisotna prevelika želja, tekme takšnega pomena pa moraš odigrati. Nekateri moji igralci jih v karierah niso veliko ali pa sploh ne, to se je gotovo poznalo. Vse je nova lekcija, šola za nas, iz katere so bomo morali nekaj naučiti. Pri ACH so navajeni na takšne stvari, igrali so v ligi prvakov, zelo dobro so se odzvali na zadnji poraz in zasluženo zmagali,« je menil trener Calcit Volleyballa Gašper Ribič, ki je lahko zelo zadovoljen z osvojeno pokalno lovoriko. Bloker Sašo Štalekar je dodal: »Nismo mogli sprejeti žoge, zato je bilo v napadu težje na visoki dvojni blok ACH. Ta je tokrat igral fenomenalno, nemogoče ga je bilo premagati.«