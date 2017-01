Optimalni Francozi v lov na šesto zlato na SP

PARIZ – Drevi se s pariško tekmo med Francijo in Brazilijo odpira 25. svetovno prvenstvo v rokometu. Petkratni svetovni prvaki galski petelini branijo naslov najboljšega s prejšnjega prvenstva v Katarju, za lanske olimpijske podprvake oziroma del njih pa bo domače tekmovanje zaradi let, ki so se seveda lepo nabrala, tudi slovo od nacionalne izbrane vrste. Galski gostitelji so seveda med glavnimi favoriti za končno okronanje, olimpijski zmagovalci iz Ria Danci pa bodo napadali prvo svetovno zlato. V krog izstopajočih, ki bodo lovili odličja, torej tudi bron bi bil za njih zelo velik uspeh, je treba šteti Nemčijo, lani evropsko prvakinjo in bronasto z OI, Poljsko, Hrvaško in Španijo. Slednji dve bosta žlahtno kovino napadali že iz jeze; kroatski rokometaši so namreč na olimpijskih igrah razočarali z le 5. mestom, bili so torej stopničko pred Slovenijo, evropskim podprvakom Špancem pa se je celo dogodilo, da se iz kvalifikacij niso prebili na olimpijski ples v Brazilijo. Kriva pa je bila... Slovenija selektorja Veselina Vujovića.

